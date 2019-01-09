Ольга Бузова отправляется в отпуск для «перезагрузки»

Настало время отдохнуть и девушка в Instagram выкладывает фотографию с пляжной сумкой, которую она приобрела перед путешествием.Календарный год знаменитость хочет начать с приятности: с отдыха. Об этом звезда уже рассказала в своём микроблоге, где пишет, что отправляется в первый отпуск в 2019 году из-за того, что ей необходима «перезагрузка».Ольга не верит, что она полетела на отдых. Также Бузова подчеркивает, что невероятно счастлива. В Stories поющая ведущая выложила коротенький видеоролик, где показала, как выбирает сумку на пляж.Характерно, что Оля не раскрывает место, куда она отправилась, но предлагает своим фанатам сделать это самим.Разумеется, подписчики отгадали, что Бузова летит в теплое местечко. Среди прогнозов лидируют Мальдивы, также упоминаются Дубай, Бали и Майами.