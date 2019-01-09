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Ольга Бузова отправляется в отпуск для «перезагрузки»

Популярная певица и известная телеведущая Ольга Бузова плодотворно поработала в прошедшем году.

Настало время отдохнуть и девушка в Instagram выкладывает фотографию с пляжной сумкой, которую она приобрела перед путешествием.

Ольга Бузова отправляется в отпуск для «перезагрузки»

Календарный год знаменитость хочет начать с приятности: с отдыха. Об этом звезда уже рассказала в своём микроблоге, где пишет, что отправляется в первый отпуск в 2019 году из-за того, что ей необходима «перезагрузка».

Ольга не верит, что она полетела на отдых. Также Бузова подчеркивает, что невероятно счастлива. В Stories поющая ведущая выложила коротенький видеоролик, где показала, как выбирает сумку на пляж.

Ольга Бузова отправляется в отпуск для «перезагрузки»

Характерно, что Оля не раскрывает место, куда она отправилась, но предлагает своим фанатам сделать это самим.

Разумеется, подписчики отгадали, что Бузова летит в теплое местечко. Среди прогнозов лидируют Мальдивы, также упоминаются Дубай, Бали и Майами.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:20

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