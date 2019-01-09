В России вследствие нововведений ЦБ автостраховка ОСАГО подорожает на 5%





Российский Центробанк расширил тарифный коридор автостраховки ОСАГО на 20 процентов вверх, а также вниз по сравнению с базовой ценой, которую установил регулятор. Раньше цена на полис ОСАГО составляла 3432 – 4118 руб. Теперь расценки увеличились до уровня 2746 – 4942 руб. Тарифы на мотоциклы и мотороллеры уменьшились на 10,9% (694 - 1047 руб.). Страховка на авто юридических лиц снизилась на 5,7% (2058 – 2911 руб.). Также изменили систему присвоения КБМ - коэффициента бонус-малус, основывающуюся на страховых историях водителей, включающую скидки за езду без аварий, а также надбавки за аварии. Согласно указаниям ЦБ, его будут присваивать водителям первого апреля раз в год.Ещё введут абсолютно новую систему расчета КВС - коэффициента возраст-стаж. Вместо 4 категорий, теперь будут действовать 58. Для опытных, а также взрослых водителей коэффициент будет уменьшаться. Для молодых водителей он увеличится. Согласно прогнозам Центробанка, средняя цена ОСАГО может увеличиться не больше чем на полтора процента. В РСА считают, что увеличение составит 5%.