Бренд Mini готовит первый спортивный электрохэтчбек Cooper S E





Автокомпания собирается изначально производить электрические авто на територии Великобритании. Поздней авто будут собирать в Китае. Cooper S E будет флагманским в линейке современных хэтчбеков бренда. Разработчики собираются сконцентрироваться непосредственно на спортивных характеристиках новой версии. Авто наделят силовым агрегатом на 184 л.с. Запас хода транспортного средства составляет 320 км. По словам экспертов, первый современный электрический Mini представляет собой «горячий хэтчбек». Машину построили на базе UKL 1, специально разработанной для авто, оснащенных электрическими эффективными силовыми агрегатами.Спортивный электрический хэтчбек официально презентуют в текущем году в честь празднования шестидесятилетия автобренда Mini. Согласно планам производителя, реализации Cooper S E начнутся в конце 2019 года в рамках европейского авторынка.