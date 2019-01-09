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Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт Станислав

Звезда "Дома-2", а также в настоящее время и ведущий телепроекта не так давно женился на Кристине Ослиной.

Пара очень тихо расписалась, а вот само торжество пройдёт летом, на которое молодые пригласили Ксению Бородину и Ольгу Бузову.

Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт Станислав

Но, уже не молодой Андрей Черкасов не хочет ждать свадьбы и планирует детей. На вопросы подписчиков в Instagram он ответил коротко, что дети - это то, что запланировать нельзя. Даже если его будущая супруга скажет, что она беременна сейчас, он будет несказанно счастлив.

Кристина также готова стать мамой, но она всё-таки хочет, чтобы белое платье она надела не на животик, и ещё успела отдохнуть на медовом месяце.

Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт Станислав

Но Андрей Черкасов настроен решительно, он уже знает, что его первенцем будет мальчик и даже придумал ему имя - Станислав.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Joker Сегодня, 07:55

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