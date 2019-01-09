Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт Станислав





Пара очень тихо расписалась, а вот само торжество пройдёт летом, на которое молодые пригласили Ксению Бородину и Ольгу Бузову.Но, уже не молодой Андрей Черкасов не хочет ждать свадьбы и планирует детей. На вопросы подписчиков в Instagram он ответил коротко, что дети - это то, что запланировать нельзя. Даже если его будущая супруга скажет, что она беременна сейчас, он будет несказанно счастлив.Кристина также готова стать мамой, но она всё-таки хочет, чтобы белое платье она надела не на животик, и ещё успела отдохнуть на медовом месяце.Но Андрей Черкасов настроен решительно, он уже знает, что его первенцем будет мальчик и даже придумал ему имя - Станислав.