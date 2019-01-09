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Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок, сделанный во время авиаперелета в Оман

Ведущая Лера Кудрявцева разместила на своей странице в социальной сети Instagram снимок, сделанный во время авиаперелета из Москвы в Оман. Телеведущая отправилась в азиатскую страну в туристических целях.


Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок, сделанный во время авиаперелета в Оман

На фотографии Лера Кудрявцева, одетая в стильный белый костюм с черными вставками, расположилась в комфортном кресле, в руках она держит стакан с напитком. Перед ведущей находится телевизор. По фото видно, что аналогичными удобствами обеспечены все пассажиры авиалайнера.

В комментарии к снимку телезвезда отметила, что самолет был совершенно новым, питание вкусным, а обслуживание вежливым. Также она поблагодарила авиаперевозчика за «чудесный перелет».

Обсуждая фотографию, поклонники порадовались за свою любимицу и попросили сделать побольше снимков с отдыха в этом экзотическом государстве.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:47

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