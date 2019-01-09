Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок, сделанный во время авиаперелета в Оман

На фотографии Лера Кудрявцева, одетая в стильный белый костюм с черными вставками, расположилась в комфортном кресле, в руках она держит стакан с напитком. Перед ведущей находится телевизор. По фото видно, что аналогичными удобствами обеспечены все пассажиры авиалайнера.В комментарии к снимку телезвезда отметила, что самолет был совершенно новым, питание вкусным, а обслуживание вежливым. Также она поблагодарила авиаперевозчика за «чудесный перелет».Обсуждая фотографию, поклонники порадовались за свою любимицу и попросили сделать побольше снимков с отдыха в этом экзотическом государстве.