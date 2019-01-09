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Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного исполнения песни с Региной Тодоренко

Популярный певец Влад Топалов опубликовал в социальной сети Instagram видео, на котором запечатлено, как он вместе Региной Тодоренко пытается исполнить композицию «Там где ты». Несмотря на то, что ведущая постоянно ошибалась, ролик получился забавным, и был тепло воспринят интернет-аудиторией.


Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного исполнения песни с Региной Тодоренко

Видеозапись с участием знаменитостей состоит из двух частей, снятых в разное время. Вначале Регина Тодоренко пытается сыграть небольшой фрагмент произведения на фортепиано и одновременно спеть, но у нее это постоянно не получается. Однако телезвезда вовсе не расстраивается по этому поводу, она смеется и выглядит счастливой. Влад Топалов в это время аккомпанирует возлюбленной на гитаре. После очередной безуспешной попытки артист называет любимую «дурой», но моментально извиняется, объяснив сказанное шуткой.

Во второй части видеозаписи Владу Топалову и Регине Тодоренко все же удается исполнить песню полноценным дуэтом без всяческих ошибок.

В комментарии к ролику Влад Топалов признался, что хоть его жена и невыносима, но он все равно любит ее, и обожает с ней вместе дурачиться.

Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного исполнения песни с Региной Тодоренко

Почитатели написали в адрес своих кумиров множество теплых слов и пожеланий. Они порадовались, что знаменитостям удалось «спеться», и что по жизни они идут на «одной волне».



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:37

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