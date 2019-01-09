Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного исполнения песни с Региной Тодоренко

Видеозапись с участием знаменитостей состоит из двух частей, снятых в разное время. Вначале Регина Тодоренко пытается сыграть небольшой фрагмент произведения на фортепиано и одновременно спеть, но у нее это постоянно не получается. Однако телезвезда вовсе не расстраивается по этому поводу, она смеется и выглядит счастливой. Влад Топалов в это время аккомпанирует возлюбленной на гитаре. После очередной безуспешной попытки артист называет любимую «дурой», но моментально извиняется, объяснив сказанное шуткой.Во второй части видеозаписи Владу Топалову и Регине Тодоренко все же удается исполнить песню полноценным дуэтом без всяческих ошибок.В комментарии к ролику Влад Топалов признался, что хоть его жена и невыносима, но он все равно любит ее, и обожает с ней вместе дурачиться.Почитатели написали в адрес своих кумиров множество теплых слов и пожеланий. Они порадовались, что знаменитостям удалось «спеться», и что по жизни они идут на «одной волне».