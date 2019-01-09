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Анастасия Макеева рассказала в Instagram о переменах в своей жизни

Популярная актриса Анастасия Макеева поделилась с интернет-аудиторией информацией о переменах в своей жизни за последние два месяца. В социальной сети Instagram она опубликовала фотографию, в комментарии к которой описала все с ней произошедшее.


Анастасия Макеева рассказала в Instagram о переменах в своей жизни

На снимке Анастасия Макеева сидит на диване в зале гостиницы Эрмитаж и посылает почитателям воздушный поцелуй. Самые внимательные фанаты заметили на безымянном пальце своей любимицы кольцо с драгоценным камнем.

Фотографию Анастасия Макеева сопроводила постом следующего содержания. Оказывается, за прошедшие два месяца у артистки поменялось в жизни абсолютно все. По ее словам, она лишилась подруги, любви и домработницы, а также осталась без работы. Однако на фоне этих потерь артистка обрела новую подругу, семью и свободу.

Анастасия Макеева отметила, что человеку свойственно бояться перемен и проблем, но они являются стимулом для достижения новых высот.

Знаменитость обратилась ко всем с призывом «выходить из зоны комфорта хотя бы каждые 5 лет». В этом и заключается секрет ее молодости и силы для профессиональной деятельности и личностного роста.

Подписчики восприняли слова Анастасии Макеевой, как намек на перемены в ее личной жизни, а факт наличия кольца еще больше убедил их в этом предположении.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:17

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