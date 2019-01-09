Анастасия Макеева рассказала в Instagram о переменах в своей жизни

На снимке Анастасия Макеева сидит на диване в зале гостиницы Эрмитаж и посылает почитателям воздушный поцелуй. Самые внимательные фанаты заметили на безымянном пальце своей любимицы кольцо с драгоценным камнем.Фотографию Анастасия Макеева сопроводила постом следующего содержания. Оказывается, за прошедшие два месяца у артистки поменялось в жизни абсолютно все. По ее словам, она лишилась подруги, любви и домработницы, а также осталась без работы. Однако на фоне этих потерь артистка обрела новую подругу, семью и свободу.Анастасия Макеева отметила, что человеку свойственно бояться перемен и проблем, но они являются стимулом для достижения новых высот.Знаменитость обратилась ко всем с призывом «выходить из зоны комфорта хотя бы каждые 5 лет». В этом и заключается секрет ее молодости и силы для профессиональной деятельности и личностного роста.Подписчики восприняли слова Анастасии Макеевой, как намек на перемены в ее личной жизни, а факт наличия кольца еще больше убедил их в этом предположении.