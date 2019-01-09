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Сын Анастасии Стоцкой дал первое в жизни интервью

Сын популярной исполнительницы Анастасии Стоцкой Александр недавно дал первое в своей жизни интервью. В беседе с журналистами 7-летний мальчик рассказал об учебе в школе, отношениях с родителями и с сестрой, семейном досуге, а также о своих пожеланиях Деду Морозу.


Сын Анастасии Стоцкой дал первое в жизни интервью

По словам Александра, ему нравится ходить в школу. Больше всего он любит заниматься на таких уроках, как окружающий мир, математика, русский язык, физическая культура и плавание. Помимо основного учебного процесса мальчик посещает дополнительные занятия, иногда остается в группе продленного дня. В школе ребенок сразу же нашел друзей и даже начал симпатизировать одной девочке.

Относительно семейного досуга Александр рассказал, что вместе с отцом он обычно играет в боулинг или тренируется в фитнес-клубе. Дома представители сильной половины звездного семейства любят играть в футбол или хоккей. Знаменитая мама водит сына в детские развлекательные центры, где мальчик с удовольствием прыгает на батуте.

На вопрос журналистов о взаимоотношениях с родителями и младшей сестрой сын Анастасии Стоцкой ответил, что маму и папу слушается одинаково, чувства ревности к сестренке Вере не испытывает. Напротив, дети весело проводят время друг с другом.

Несмотря на юный возраст Александр уже знает, кем хотел бы стать, когда вырастет. Любимых профессий у него целых четыре. Он расположил их в зависимости от наиболее предпочтительного занятия к менее предпочтительному. Больше всего мальчик в будущем хотел бы стать хирургом, затем артистом, далее футболистом и, наконец, юристом.

Сын Анастасии Стоцкой дал первое в жизни интервью

Учитывая, что интервью Александр давал в преддверии Нового года, он рассказал, что верит в Деда Мороза и даже написал ему письмо. Также он поделился с журналистами своими заветными желаниями, об исполнении которых попросил доброго волшебника. Оказывается, первоначально ребенок решил загадать в качестве новогоднего подарка богомола, однако, узнав, что эти насекомые очень мало живут, решил попросить игровую приставку.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:53

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