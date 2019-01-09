Илон Маск удивил интернет-аудиторию «совместной» картинкой Нила Армстронга и инопланетянина
Изобретатель-миллиардер Илон Маск удивил интернет-аудиторию публикацией, сделанной в социальной сети Twitter. Он разместил картинку, состоящую из двух частей. В левой части изображен Нил Армстронг, американский астронавт, первым в истории человечества ступивший на поверхность Луны, а в правой – инопланетянин.
Илон Маск сопроводил картинку подписью с анаграммой следующего содержания: «Neil A.» наоборот читается как «Alien» (пришелец). Изображение дополняет сообщение, полученное, якобы, от ФБР, с призывом немедленно удалить этот твит.
Просмотрев публикацию, подписчики Илона Маска начали строить гипотезы о том, что же изобретатель хотел донести до общественности этим сообщением.
По мнению одних фолловеров, инженер таким образом пошутил над конспирологами, заявляющими, что на Луне расположены базы представителей внеземных цивилизаций.
Другие подписчики полагают, что Илон Маск входит в небольшое количество людей, располагающих достоверными сведениями о происходящем в космосе.
Сам автор публикации не предоставил никаких пояснений по поводу ее значения интернет-аудитории.
Илон Маск сопроводил картинку подписью с анаграммой следующего содержания: «Neil A.» наоборот читается как «Alien» (пришелец). Изображение дополняет сообщение, полученное, якобы, от ФБР, с призывом немедленно удалить этот твит.
Просмотрев публикацию, подписчики Илона Маска начали строить гипотезы о том, что же изобретатель хотел донести до общественности этим сообщением.
По мнению одних фолловеров, инженер таким образом пошутил над конспирологами, заявляющими, что на Луне расположены базы представителей внеземных цивилизаций.
Другие подписчики полагают, что Илон Маск входит в небольшое количество людей, располагающих достоверными сведениями о происходящем в космосе.
Сам автор публикации не предоставил никаких пояснений по поводу ее значения интернет-аудитории.
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:07