АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Илон Маск удивил интернет-аудиторию «совместной» картинкой Нила Армстронга и инопланетянина

Изобретатель-миллиардер Илон Маск удивил интернет-аудиторию публикацией, сделанной в социальной сети Twitter. Он разместил картинку, состоящую из двух частей. В левой части изображен Нил Армстронг, американский астронавт, первым в истории человечества ступивший на поверхность Луны, а в правой – инопланетянин.


Илон Маск удивил интернет-аудиторию «совместной» картинкой Нила Армстронга и инопланетянина

Илон Маск сопроводил картинку подписью с анаграммой следующего содержания: «Neil A.» наоборот читается как «Alien» (пришелец). Изображение дополняет сообщение, полученное, якобы, от ФБР, с призывом немедленно удалить этот твит.

Просмотрев публикацию, подписчики Илона Маска начали строить гипотезы о том, что же изобретатель хотел донести до общественности этим сообщением.

По мнению одних фолловеров, инженер таким образом пошутил над конспирологами, заявляющими, что на Луне расположены базы представителей внеземных цивилизаций.

Другие подписчики полагают, что Илон Маск входит в небольшое количество людей, располагающих достоверными сведениями о происходящем в космосе.

Сам автор публикации не предоставил никаких пояснений по поводу ее значения интернет-аудитории.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 09:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Bentley представил юбилейное оформление
В России вследствие нововведений ЦБ автостраховка
Лера Кудрявцева разместила в Instagram снимок,
Бренд Mini готовит первый спортивный
Ольга Бузова отправляется в отпуск для
Анастасия Макеева рассказала в Instagram о
Илон Маск удивил интернет-аудиторию «совместной»
Эпатажные "звезды", которые прославились
Сын Анастасии Стоцкой дал первое в жизни интервью
Исследователи рассказали о наиболее эффективных
Влад Топалов опубликовал видеозапись совместного
Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим
Ученые из США открыли безопасный метод лечения
Апельсиновый сок поможет увеличить
Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт
Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о
В столице Франции закроют единственный ресторан
Учёные назвали черты характера, передающиеся по
Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Carbon
Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей
Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники
Начались распродажи безрамочного смартфона
Пикап Jeep Gladiator получит специальную
Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом
City Transformer продемонстрировала
Индия в 2020 году запустит станцию по изучению
Harley-Davidson разработал электрический байк
Royole анонсировала выход гибкого смартфона
Ford Focus ST MK2 получил увеличенную мощность
В Китае самый мощный телескоп зафиксировал
Просмотреть все новости