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Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим участием

Голливудская актриса Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим участием. Благодаря новому проекту она намерена восстановить свою репутацию.


Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим участием

Линдси Лохан проснулась знаменитой после того, как сыграла роль сразу двух девочек - близнецов в семейной комедии «Ловушка для родителей». У нее появились многочисленные поклонники, а от профессиональных предложений не было отбоя.

Однако спустя некоторое время актриса пристрастилась к горячительным напитками и запрещенным препаратам, у нее возникли проблемы с законом. Все это отрицательно повлияло на ее актерскую карьеру. Кинематографисты перестали предлагать ей роли из-за ее халатного отношения к работе: знаменитость могла явиться на съемки пьяной или не явиться вовсе.

Переломный момент в жизни Линдси Лохан наступил несколько лет назад. Она сменила место жительства с США на ОАЭ, практически полностью «завязала» с вредными привычками, занялась деятельностью в сфере гостиничного бизнеса.

Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим участием

Теперь же артистка хочет восстановить свою репутацию в кинематографе, она реализовывает проект в формате реалити-шоу «Пляжный клуб Линдси Лохан». Кинозвезда надеется, что поклонники увидят ее в другом образе. Пока неизвестно, вернется ли знаменитость в «большое кино», по ее словам, в настоящее время она занята написанием сценариев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:24

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