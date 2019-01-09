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Исследователи рассказали о наиболее эффективных методах снижения угрозы деменции

Британские исследователи рассказали о наиболее эффективных методах снижения угрозы развития деменции. Соответствующие сведения опубликованы в зарубежном источнике.


Исследователи рассказали о наиболее эффективных методах снижения угрозы деменции

По словам медиков, на сегодняшний день не существует действенного способа избежать деменции, но благодаря определенным методам можно достичь успеха в уменьшении вероятности ее развития.

Во-первых, речь идет о систематических физических нагрузках. Они являются залогом здоровья не только мозга, сердца и сосудов, но и нормального психического состояния. Рекомендуется посвящать не менее 2,5 часов в неделю ходьбе, плаванию, катанию на велосипеде. Также полезными будут и садово-огородные работы, например, стрижка газонов, обрабатывание почвы.

Во-вторых, необходимо следить, чтобы в ежедневном рационе питания присутствовали фрукты и овощи. Также важно включать в рацион жирную рыбу, фасоль, яйца. Специалисты не рекомендуют чрезмерно употреблять сахар, хлеб, картофель, макаронные изделия.

В-третьих, эксперты отмечают, что суточная норма питья должна составлять два литра жидкости.

Исследователи рассказали о наиболее эффективных методах снижения угрозы деменции

В-четвертых, нельзя забывать, что курение и злоупотребление спиртными напитками увеличивают угрозу развития слабоумия, поскольку в первую очередь их разрушительному воздействию подвергается именно головной мозг.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:46

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