Исследователи рассказали о наиболее эффективных методах снижения угрозы деменции





По словам медиков, на сегодняшний день не существует действенного способа избежать деменции, но благодаря определенным методам можно достичь успеха в уменьшении вероятности ее развития.Во-первых, речь идет о систематических физических нагрузках. Они являются залогом здоровья не только мозга, сердца и сосудов, но и нормального психического состояния. Рекомендуется посвящать не менее 2,5 часов в неделю ходьбе, плаванию, катанию на велосипеде. Также полезными будут и садово-огородные работы, например, стрижка газонов, обрабатывание почвы.Во-вторых, необходимо следить, чтобы в ежедневном рационе питания присутствовали фрукты и овощи. Также важно включать в рацион жирную рыбу, фасоль, яйца. Специалисты не рекомендуют чрезмерно употреблять сахар, хлеб, картофель, макаронные изделия.В-третьих, эксперты отмечают, что суточная норма питья должна составлять два литра жидкости.В-четвертых, нельзя забывать, что курение и злоупотребление спиртными напитками увеличивают угрозу развития слабоумия, поскольку в первую очередь их разрушительному воздействию подвергается именно головной мозг.