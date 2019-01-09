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Ученые из США открыли безопасный метод лечения болезни Альцгеймера

Группа ученых из США открыла безопасный метод лечения болезни Альцгеймера за счет включения в меню пациентов холина. Информацию об этом сообщило издание ScienceDaily.


Ученые из США открыли безопасный метод лечения болезни Альцгеймера

Холин представляет собой органическое соединение, также известное под названием витамин B4. Однако по современным представлениям он не относится к данной группе, а является витаминоподобным веществом.

Исследователи из Университета штата Аризона и Института биодизайна в процессе изучения свойств холина провели эксперимент на мышах с признаками болезни Альцгеймера. При анализе результатов работы выяснилось, что, если грызунам давали вместе с пищей витамин В4, то у них происходило улучшение пространственной памяти.

Также было установлено, что благотворные свойства холина могут передаваться по наследству за счет трансгенерационных эффектов. Мышатам соединение не вводилось, но их матери, получавшие с питанием В4, были защищены от заболевания во время вынашивания и вскармливания потомства.

Авторы исследования Сальватор Оддо и Рамон Веласкес полагают, что при включении холина в рацион питания пациентов можно достичь определенных успехов в лечении болезни Альцгеймера.



 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 08:11

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