Ученые из США открыли безопасный метод лечения болезни Альцгеймера





Холин представляет собой органическое соединение, также известное под названием витамин B4. Однако по современным представлениям он не относится к данной группе, а является витаминоподобным веществом.Исследователи из Университета штата Аризона и Института биодизайна в процессе изучения свойств холина провели эксперимент на мышах с признаками болезни Альцгеймера. При анализе результатов работы выяснилось, что, если грызунам давали вместе с пищей витамин В4, то у них происходило улучшение пространственной памяти.Также было установлено, что благотворные свойства холина могут передаваться по наследству за счет трансгенерационных эффектов. Мышатам соединение не вводилось, но их матери, получавшие с питанием В4, были защищены от заболевания во время вынашивания и вскармливания потомства.Авторы исследования Сальватор Оддо и Рамон Веласкес полагают, что при включении холина в рацион питания пациентов можно достичь определенных успехов в лечении болезни Альцгеймера.