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Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ
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Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ

В последние несколько лет общественность проявляет всё больший интерес к эпатажным личностям, купающимся в лучах славы благодаря роли «фриков». Многие люди до сих пор не понимают, что же именно заставляет значительную часть публики наблюдать за жизнью вот таких «артистов» на экране ТВ.

Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ


Вспоминая о том, какими программами наполняются эфиры современного телевидения, трудно забыть о не совсем культурных выпусках многих телепередач, в которых главными гостями становятся эпатажные звезды. Некоторые из них нашли способ заявить о себе через интернет, а кто-то, например, экс-участники скандальной телестройки России «Дом-2», единожды попав под прицелы камер, осознали, что это и есть их предназначение.

Чего только стоит сомнительная слава нашумевшей в некоторых кругах Светланы Яковлевой, которая то и дело старается показать, что как никто другой разбирается в гламурной жизни, а из её уст без перерыва вырываются слова «гламур», «Барвиха», «фэшн», «тусовка» и тому подобные. К слову, во время своих эфиров на канале YouTube, так называемая «звезда» говорит довольно эмоционально, но никак не связно. Это не помешало ей обзавестись армией поклонников, которых только в социальной сети Instagram насчитывается порядка 50 тысяч человек. Многие не скрывают даже в комментариях под её публикациями, что наблюдают за жизнью «гламурной светской львицы» исключительно ради забавы, но эпатажная Яковлева убеждена, что вызывает неподдельный интерес у публики, как личность.

Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ


Вспомнить стоит также и успешного финансового менеджера Александра Шпака, который много лет назад мечтал стать популярным бодибилдером, а в итоге лишь пополнил ряды тех самых «фриков». Сейчас он привлекает к себе внимание публики, как может: путешествует, набивает на тело новые татуировки, рассказывает об отношениях с жёнами, которых, к слову, у него за всю жизнь было уже 6. Общественность же, наблюдая за трансформацией Шпака, соглашается с тем, что было бы не совсем правильно ставить его в одну строчку с той же Светой Яковлевой, ведь мужчина он довольно умный. Умный настолько, что при желании смог бы заявить о себе несколько другим, менее эпатажным способом.

Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ


Имя Карины Барби должно многое говорить о личности этой девушки. Несмотря на то, что о себе она отзывается, как об утончённой, изящной и хрупкой девушке неземной красоты, реальность свидетельствует о противоположном. Известен даже случай, когда эпатажная «кукла» судилась с другой девушкой из России, считающей себя единственной идеально схожей с игрушкой Барби. Несмотря на насмешки в социальных сетях, она ведёт активную жизнь, выступая на закрытых вечеринках и частных корпоративах, где публика вдоволь потешается над попытками уже давно не красавицы возомнить из себя звезду. Мало того, в семье девушки есть ещё один претендент на звание «куклы» - её мать, которая неоднократно появлялась рядом с дочерью в практически идентичных розовых нарядах.

Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ


Давно знакомой для российской публики личностью стал и Гоген Солнцев, который однажды появился на популярной телестройке «Дом-2» и понял, что всю свою жизнь он хочет провести под прицелами камер, купаясь в лучах славы, пускай и «фрика». Молодой человек досконально изучил всё закулисье телевидения, а потому наверняка знает все хитрости по привлечению к себе общественного внимания. Несмотря на порой нелепые и самокритичные фразы, выпущенные Солнцевым на разных передачах, куда его приглашали, экс- участник «Дома-2» обладает довольно высоким уровнем IQ и знает, как правильно себя подать, чтобы дольше оставаться одной из главных тем для обсуждения на ТВ и в Сети. Кроме того, в своё время он получил специальность «режиссёр театра эстрады» в ГИТИСе, а теперь собирает достаточно полные залы на своих театральных выступлениях.



 
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ШоуБиз / Авторские новости
Добавил: Oksana Сегодня, 09:00

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