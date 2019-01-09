Эпатажные "звезды", которые прославились благодаря роли «фриков» на экранах ТВ





Вспоминая о том, какими программами наполняются эфиры современного телевидения, трудно забыть о не совсем культурных выпусках многих телепередач, в которых главными гостями становятся эпатажные звезды. Некоторые из них нашли способ заявить о себе через интернет, а кто-то, например, экс-участники скандальной телестройки России «Дом-2», единожды попав под прицелы камер, осознали, что это и есть их предназначение.Чего только стоит сомнительная слава нашумевшей в некоторых кругах Светланы Яковлевой, которая то и дело старается показать, что как никто другой разбирается в гламурной жизни, а из её уст без перерыва вырываются слова «гламур», «Барвиха», «фэшн», «тусовка» и тому подобные. К слову, во время своих эфиров на канале YouTube, так называемая «звезда» говорит довольно эмоционально, но никак не связно. Это не помешало ей обзавестись армией поклонников, которых только в социальной сети Instagram насчитывается порядка 50 тысяч человек. Многие не скрывают даже в комментариях под её публикациями, что наблюдают за жизнью «гламурной светской львицы» исключительно ради забавы, но эпатажная Яковлева убеждена, что вызывает неподдельный интерес у публики, как личность.Вспомнить стоит также и успешного финансового менеджера Александра Шпака, который много лет назад мечтал стать популярным бодибилдером, а в итоге лишь пополнил ряды тех самых «фриков». Сейчас он привлекает к себе внимание публики, как может: путешествует, набивает на тело новые татуировки, рассказывает об отношениях с жёнами, которых, к слову, у него за всю жизнь было уже 6. Общественность же, наблюдая за трансформацией Шпака, соглашается с тем, что было бы не совсем правильно ставить его в одну строчку с той же Светой Яковлевой, ведь мужчина он довольно умный. Умный настолько, что при желании смог бы заявить о себе несколько другим, менее эпатажным способом.Имя Карины Барби должно многое говорить о личности этой девушки. Несмотря на то, что о себе она отзывается, как об утончённой, изящной и хрупкой девушке неземной красоты, реальность свидетельствует о противоположном. Известен даже случай, когда эпатажная «кукла» судилась с другой девушкой из России, считающей себя единственной идеально схожей с игрушкой Барби. Несмотря на насмешки в социальных сетях, она ведёт активную жизнь, выступая на закрытых вечеринках и частных корпоративах, где публика вдоволь потешается над попытками уже давно не красавицы возомнить из себя звезду. Мало того, в семье девушки есть ещё один претендент на звание «куклы» - её мать, которая неоднократно появлялась рядом с дочерью в практически идентичных розовых нарядах.Давно знакомой для российской публики личностью стал и Гоген Солнцев, который однажды появился на популярной телестройке «Дом-2» и понял, что всю свою жизнь он хочет провести под прицелами камер, купаясь в лучах славы, пускай и «фрика». Молодой человек досконально изучил всё закулисье телевидения, а потому наверняка знает все хитрости по привлечению к себе общественного внимания. Несмотря на порой нелепые и самокритичные фразы, выпущенные Солнцевым на разных передачах, куда его приглашали, экс- участник «Дома-2» обладает довольно высоким уровнем IQ и знает, как правильно себя подать, чтобы дольше оставаться одной из главных тем для обсуждения на ТВ и в Сети. Кроме того, в своё время он получил специальность «режиссёр театра эстрады» в ГИТИСе, а теперь собирает достаточно полные залы на своих театральных выступлениях.