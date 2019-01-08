Harley-Davidson разработал электрический байк LiveWire EV





У американских же дилеров мотоцикл появится в ближайшие месяцы, сообщил руководитель бренда Мэтт Леватич. По его мнению, компания сейчас находится на исключительном этапе развития мотоциклов, опережая всех конкурентов. Внедрение новых функций всегда были основой фирмы, поэтому их следующий продукт будет предназначен не только для байкеров-новичков, но и для опытных любителей мотоциклов.Основой электромотоцикла станут два аккумулятора: один будет использоваться для мотора, второй – для осветительной техники и другой электроники. Поддержка системы быстрой зарядки также внедрена. Мощность двигателя пока держится в секрете, а вот разгон с 0 до 100 км/час занимает не более 3,5 секунд.