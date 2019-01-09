В столице Франции закроют единственный ресторан для нудистов





Столичный ресторан для нудистов O’Naturel открылся в конце осени 2017 года. Он стал первым и на данный момент единственным в своем роде общественным заведением в Париже. Название общепита содержит игру слов, так как может означать - «в натуральном виде», если рассматривать его, как кулинарный термин или просто слово «голый».Владелец ресторана рассказал, что был вынужден сделать объявление об закрытии заведения. Последний рабочий день назначен на 16 февраля 2019 года. Правила O’Naturel обязывают клиентов сдавать в гардероб все элементы одежды, а также мобильные гаджеты. Второй пункт требуется для того, чтобы избежать тайной съемки посетителей. Несмотря на специфику ресторана, обслуживающий персонал работает в одежде.