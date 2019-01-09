АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

В столице Франции закроют единственный ресторан для нудистов

Единственный ресторан в Париже, который предназначен для посещения нудистами, закроют из-за нехватки целевой аудитории. Информацию сообщил телеканал BFMTV.
В столице Франции закроют единственный ресторан для нудистов

Столичный ресторан для нудистов O’Naturel открылся в конце осени 2017 года. Он стал первым и на данный момент единственным в своем роде общественным заведением в Париже. Название общепита содержит игру слов, так как может означать - «в натуральном виде», если рассматривать его, как кулинарный термин или просто слово «голый».

Владелец ресторана рассказал, что был вынужден сделать объявление об закрытии заведения. Последний рабочий день назначен на 16 февраля 2019 года. Правила O’Naturel обязывают клиентов сдавать в гардероб все элементы одежды, а также мобильные гаджеты. Второй пункт требуется для того, чтобы избежать тайной съемки посетителей. Несмотря на специфику ресторана, обслуживающий персонал работает в одежде.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 07:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Линдси Лохан работает над реалити-шоу со своим
Ученые из США открыли безопасный метод лечения
Апельсиновый сок поможет увеличить
Андрей Черкасов сказал, что первого сына назовёт
Жена Дмитрия Тарасова сказала, что она мечтает о
В столице Франции закроют единственный ресторан
Учёные назвали черты характера, передающиеся по
Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Carbon
Опубликован ТОП-10 самых популярных автомобилей
Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники
Начались распродажи безрамочного смартфона
Пикап Jeep Gladiator получит специальную
Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом
City Transformer продемонстрировала
Индия в 2020 году запустит станцию по изучению
Harley-Davidson разработал электрический байк
Royole анонсировала выход гибкого смартфона
Ford Focus ST MK2 получил увеличенную мощность
В Китае самый мощный телескоп зафиксировал
Психолог: 7 правил помогут без стресса вернуться
Ученые назвали ключевую черту людей с высокой
Траты Меган Маркл на наряды стали причиной
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала
Саша Савельева опровергла слухи о хорошем
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Просмотреть все новости