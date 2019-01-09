Апельсиновый сок поможет увеличить продолжительность жизни





Врачи уверяют, что залог длительной и здоровой жизни состоит в правильном и рациональном питании. Например, нужно часто употреблять фрукты и овощи, белки, крахмалистые продукты и ненасыщенные масла. Медицинский консультант Сара Брюэр и диетолог Джульетта Келлоу отметили и важность апельсинового сока из-за обилия витамина С, поддерживающего иммунитет, и ведущего борьбу с различными вирусами. Кроме того, цитрусовые позитивно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и препятствуют развитию катаракты.В исследовании с участием 115 тысяч человек стало известно, что люди, которые предпочитали вышеназванный напиток, на 28% реже сталкивались с инсультом, чем те, кто вообще не употреблял его. Апельсины содержат более 100 веществ, которые обладают противовоспалительными, противоопухолевыми и антиоксидантными свойствами, подытожили зарубежные специалисты.