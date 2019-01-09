Учёные назвали черты характера, передающиеся по наследству от родителей





Ранее в науке был спорным вопрос относительно того, какие же черты характера могут передаваться по наследству детям от родителей, но недавнее заявление экспертов расставило всё по местам. Оказалось, что такие качества, как лень и активность вполне генетически обоснованы, но каким именно человеком вырастет ребёнок, зависит от количества переданных ему 36 видов генов. Чем меньше их унаследовано, тем пассивнее он станет. Мало того, вместе с генами можно получить от родителей и способность к сопереживанию, а также доброту по отношению к окружающим. За это отвечает ген, регулирующий уровень гормона окситоцина в крови. Интересным даже для учёных открытием стало то, что некоторые люди, а именно 20% от общей численности населения Земли, также получили по наследству от родителей любовь к путешествиям и приключениям. Такую возможность они обрели благодаря гену DRD4-7R.В список наследственных черт характера, кроме вышеупомянутых, вошли стрессоустойчивость и способность к высокой концентрации внимания. Несмотря на влияние генов, эксперты утверждают, что человек может выработать в себе даже те качества, которые не заложены в нём природой, и наоборот, не развивая полученных аналогов, он никогда не станет их проявлять.