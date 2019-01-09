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Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Carbon

Компания из Китая Lenovo начала выпуск ноутбука, модель которого получила название ThinkPad X1 Carbon. Новинка может похвалиться значительно улучшенным внешним видом и достаточно легким корпусом.
Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Carbon

Разработчики основным материалом устройства выбрали углеволокно. Такое решение позволило им значительно уменьшить вес новинки и достичь уникального оформления. Lenovo предложила потребителю бренд в интересном спортивном дизайне, который поддерживают и многие другие компании. По заявлению производителя, модель ThinkPad X1 получит дисплей на 14 дюймов, который будет поддерживать высокое разрешения.

Также известно, что компания - разработчик постаралась вложить в устройство все необходимые технические характеристики, которые будут соответствовать запросам современного юзера. Эксперты говорят о том, что у нового гаджета Lenovo ThinkPad X1 Carbon есть все шансы завоевать внимание широкой потребительской аудитории.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 06:00

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