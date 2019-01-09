Lenovo выпустила ноутбук ThinkPad X1 Carbon





Разработчики основным материалом устройства выбрали углеволокно. Такое решение позволило им значительно уменьшить вес новинки и достичь уникального оформления. Lenovo предложила потребителю бренд в интересном спортивном дизайне, который поддерживают и многие другие компании. По заявлению производителя, модель ThinkPad X1 получит дисплей на 14 дюймов, который будет поддерживать высокое разрешения.Также известно, что компания - разработчик постаралась вложить в устройство все необходимые технические характеристики, которые будут соответствовать запросам современного юзера. Эксперты говорят о том, что у нового гаджета Lenovo ThinkPad X1 Carbon есть все шансы завоевать внимание широкой потребительской аудитории.