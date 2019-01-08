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Саша Савельева опровергла слухи о хорошем отношении к Ольге Бузовой

Не секрет, что одна из солисток популярной группы «Фабрика» Саша Савельева уже совсем скоро станет мамой, у нее уже очень отчетливо виден животик, и она все реже стала появляться на публике. Однако в Сети не перестают обсуждать ее личность.

Так, некоторое время назад появились слухи о том, что звезда очень тепло высказалась в адрес ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которая 2 года назад начала свою карьеру певицы. Якобы они познакомились еще в далеком 2013 году на одной из радиостанций, и она осталась очень довольной после общения с Олей.

Саша Савельева опровергла слухи о хорошем отношении к Ольге Бузовой

По слухам, Савельева даже сообщила, что Бузова очень милая, добрая и безумно талантливая девушка.

А на днях информация об этом дошла до самой солистки «Фабрики», и та заявила, что никогда не говорила подобных слов в адрес звезды телестройки. При этом она отказалась комментировать свое настоящее отношение к Оле.

Напомним, что по итогам 2018 года Бузова стала одной из самых известных личностей в отечественном шоу-бизнесе. Во многих городах России ее концерты собирали полные залы, а большинство коллег, которые изначально относились к ее творчеству скептически, сейчас поддерживают ее и искренне желают успехов.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 20:11

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