Саша Савельева опровергла слухи о хорошем отношении к Ольге Бузовой





Так, некоторое время назад появились слухи о том, что звезда очень тепло высказалась в адрес ведущей телепроекта «Дом-2» Ольги Бузовой, которая 2 года назад начала свою карьеру певицы. Якобы они познакомились еще в далеком 2013 году на одной из радиостанций, и она осталась очень довольной после общения с Олей.По слухам, Савельева даже сообщила, что Бузова очень милая, добрая и безумно талантливая девушка.А на днях информация об этом дошла до самой солистки «Фабрики», и та заявила, что никогда не говорила подобных слов в адрес звезды телестройки. При этом она отказалась комментировать свое настоящее отношение к Оле.Напомним, что по итогам 2018 года Бузова стала одной из самых известных личностей в отечественном шоу-бизнесе. Во многих городах России ее концерты собирали полные залы, а большинство коллег, которые изначально относились к ее творчеству скептически, сейчас поддерживают ее и искренне желают успехов.