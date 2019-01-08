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Ученые назвали ключевую черту людей с высокой самооценкой

Благодаря исследованиям ученым удалось назвать ключевую черту характера людей с высокой самооценкой. Соответствующую информацию опубликовал зарубежный источник.
Ученые назвали ключевую черту людей с высокой самооценкой

По результатам исследования ученые выяснили, что люди, которые имеют положительное представление о важности своей личности, достаточно быстро избавляются от негативных эмоций. Стараясь быстрее отогнать от себя негатив, такие люди пускают в ход различные методы. Например, прослушивают музыку, занимаются физическими упражнениями или просматривают юмористические видео. У человека, имеющего низкую самооценку, отсутствуют мотивации для борьбы с плохим настроением. Ученый Джонатан Браун считает, что большое количество неуверенных в себе людей принимают печаль, как неотъемлемую часть своей жизни, а это значит, что избавляться от нее нет необходимости. Противоположные им по характеру люди не только понимают ненужность негативных эмоций, но и умеют управлять ими.

В исследовании приняли участие около девяти сотен человек. Анализ результатов показал, что добровольцы, имеющие низкую самооценку, не склонны стараться самостоятельно поднимать себе настроение. Однако, специалисты утверждают, что данная ситуация поправима. Главное - научится бороться с плохим настроем.



 
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Наука
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:43

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