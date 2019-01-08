Ученые назвали ключевую черту людей с высокой самооценкой





По результатам исследования ученые выяснили, что люди, которые имеют положительное представление о важности своей личности, достаточно быстро избавляются от негативных эмоций. Стараясь быстрее отогнать от себя негатив, такие люди пускают в ход различные методы. Например, прослушивают музыку, занимаются физическими упражнениями или просматривают юмористические видео. У человека, имеющего низкую самооценку, отсутствуют мотивации для борьбы с плохим настроением. Ученый Джонатан Браун считает, что большое количество неуверенных в себе людей принимают печаль, как неотъемлемую часть своей жизни, а это значит, что избавляться от нее нет необходимости. Противоположные им по характеру люди не только понимают ненужность негативных эмоций, но и умеют управлять ими.В исследовании приняли участие около девяти сотен человек. Анализ результатов показал, что добровольцы, имеющие низкую самооценку, не склонны стараться самостоятельно поднимать себе настроение. Однако, специалисты утверждают, что данная ситуация поправима. Главное - научится бороться с плохим настроем.