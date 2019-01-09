Xiaomi выпустила новые беспроводные наушники Bluetooth Headset Air





Преимущество новых наушников фирмы Xiaomi заключается в очень демократичной цене. Устройство расценивается в 60 долларов. Благодаря этому оно может в рамках мирового рынка составить конкуренцию аналогичному аксессуару американской компании.Производитель отмечает, что наушники, которые зарядили от специальной док-станции, способны функционировать до десяти часов. Для зарядки модели нужно десять минут подержать устройство в боксе. Одиннадцатого января начнутся реализации новой версии Bluetooth Headset Air от Xiaomi.