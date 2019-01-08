Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об изменах своего возлюбленного

«Даже если он завалит меня подарками и будет просить прощения… Я подарки возьму, но мы останемся только друзьями. Я так пытаюсь уберечь себя от травм», - призналась Либерж.





Однако накануне Рождества, мулатка заявила, что они с возлюбленным больше не вместе, и она совсем об этом не жалеет.В беседе с работниками журнала «Дом-2» Либерж рассказала, что причиной расставания стало то, что, ухаживая за ней бойфренд параллельно встречался с девушками сомнительной репутации. Причем об этом она узнала не из его уст, а от общих знакомых.Кпадону решила выяснить все у избранника и тот не стал отрицать своей измены. Молодой человек сообщил, что год ухаживаний для него слишком много, поэтому свое желание он утолял с другими.Прощать такой поступок экс-участница телестройки не намерена, у нее перед глазами есть идеал мужчины – отец, который ни разу в жизни не подводил их с мамой, а потому она будет стремиться найти себе такого же верного избранника.По ее словам, если измена повториться, а они с избранником будут состоять в браке, то ей будет очень стыдно перед родными за свой выбор, поэтому отношения с предателями она заканчивает без предоставления какого-либо шанса на исправление.