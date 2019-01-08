АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об изменах своего возлюбленного

Перед наступлением Нового года бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону сообщила своим поклонникам радостную новость – долгое время она встречается с молодым человеком и не исключает, что в 2019 году выйдет за него замуж.

Однако накануне Рождества, мулатка заявила, что они с возлюбленным больше не вместе, и она совсем об этом не жалеет.

Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об изменах своего возлюбленного

В беседе с работниками журнала «Дом-2» Либерж рассказала, что причиной расставания стало то, что, ухаживая за ней бойфренд параллельно встречался с девушками сомнительной репутации. Причем об этом она узнала не из его уст, а от общих знакомых.

Кпадону решила выяснить все у избранника и тот не стал отрицать своей измены. Молодой человек сообщил, что год ухаживаний для него слишком много, поэтому свое желание он утолял с другими.

Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об изменах своего возлюбленного

Прощать такой поступок экс-участница телестройки не намерена, у нее перед глазами есть идеал мужчины – отец, который ни разу в жизни не подводил их с мамой, а потому она будет стремиться найти себе такого же верного избранника.

«Даже если он завалит меня подарками и будет просить прощения… Я подарки возьму, но мы останемся только друзьями. Я так пытаюсь уберечь себя от травм», - призналась Либерж.

По ее словам, если измена повториться, а они с избранником будут состоять в браке, то ей будет очень стыдно перед родными за свой выбор, поэтому отношения с предателями она заканчивает без предоставления какого-либо шанса на исправление.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в
Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с
Житель Китая собрал велосипед из палочек от
Российские производители авто озвучили планы на
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за
Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру
Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в
Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья
Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в
Егор Бероев отметил рождественские праздники в
Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с
В Сети появились первые фото седана BMW 7-Series
Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена
Крис Кельми после кремации был похоронен на
Сын Игоря Верника показал фанатам архивные
Просмотреть все новости