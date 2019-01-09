Начались распродажи безрамочного смартфона UMIDIGI F1





UMIDIGI планирует сделать смартфоны F1 одними из самых популярных версий в 2019 г в КНР. Вследствие этого было объявлено об уменьшенной стоимости девайса, имеющего чипсет Helio P60, а также мощную аккумуляторную батарею на 5150 мАч. Устройство расценивается в $199,9. В рамках тестов модель показала отличные результаты, набрав 140 000 баллов. Экспертами отмечается производительность телефона во время работы тяжелых игр.UMIDIGI F1 получил ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 128 Гб. За счёт мощного аккумулятора смартфон без подзарядки работает два дня. Версию наделили поддержкой модуля NFC. Аппарат получил 6,3-дюймовый экран. Задняя панель оснащается двойной основной камерой на 16+8 Мп.