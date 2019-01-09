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Начались распродажи безрамочного смартфона UMIDIGI F1

Представители компании UMIDIGI объявили о начале распродажи безрамочной версии смартфона F1, который показал довольно высокие результаты в рамках проверки, проводимой на бенчмарке AnTuTu. Устройство смогло набрать 140 000 баллов.

Начались распродажи безрамочного смартфона UMIDIGI F1


UMIDIGI планирует сделать смартфоны F1 одними из самых популярных версий в 2019 г в КНР. Вследствие этого было объявлено об уменьшенной стоимости девайса, имеющего чипсет Helio P60, а также мощную аккумуляторную батарею на 5150 мАч. Устройство расценивается в $199,9. В рамках тестов модель показала отличные результаты, набрав 140 000 баллов. Экспертами отмечается производительность телефона во время работы тяжелых игр.



UMIDIGI F1 получил ОЗУ на 4 Гб, ПЗУ на 128 Гб. За счёт мощного аккумулятора смартфон без подзарядки работает два дня. Версию наделили поддержкой модуля NFC. Аппарат получил 6,3-дюймовый экран. Задняя панель оснащается двойной основной камерой на 16+8 Мп.



 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 03:00

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