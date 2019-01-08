В Китае самый мощный телескоп зафиксировал «таинственные сигналы» из космоса





Китайские учёные рассказали о том, что недавно мощный сферический телескоп FAST, обладающий 500-метровой аппаратурой, зафиксировал «таинственные сигналы» из космоса, которые эксперты уже расценили, как послания пришельцев. Версия о связи таких «посланий» с инопланетной жизнью появилась у специалистов давно, ведь они уже не единожды фиксировали непонятного происхождения сигналы, длиною в миллисекунды, которые отличаются друг от друга и никогда не повторяются вновь. В этом, со слов учёных из Китая, и заключается основная трудность — отследить такой короткий сигнал невозможно, как и подготовиться к следующему — возникают они внезапно, без какой-либо последовательности.Мощный радиотелескоп FAST является разработкой китайских учёных, которые в 2016 году ввели его в эксплуатацию. Сейчас эксперты всерьёз занялись анализом и изучением сигналов, зафиксированных телескопом, так как вопрос о существовании пришельцев в последнее время стал всё больше беспокоить мировую общественность.