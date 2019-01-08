Траты Меган Маркл на наряды стали причиной очередного скандала





Герцогиню Сассекскую обвиняют в мотовстве с самого первого дня ее свадьбы. СМИ решили сравнить экс-актрису с матерью ее супруга принцессой Дианой, стиль которой служил примером для поклонников королевской семьи. Независимые журналисты подсчитали цену гардероба первых леди со всех государств мира. Лидирующую позицию в составленном списке заняла сумма, которую на наряды тратит Меган Маркл, она равняется четырем сотням тысяч фунтов стерлингов. На втором месте кронпринцесса Дании Мари с потраченной суммой в 88 тысяч. Тройку лидеров закрывает известная в Англии графиня Уэссекская Софи - 73 тыс.Составленный рейтинг вызвал скандал в обществе. Растраты Меган Маркл сильно выделяются на фоне сумм, потраченных на наряда Кейт Мидллтон, стоимость ее гардероба равняется 68 тысячам фунтов стерлингов.