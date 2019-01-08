Траты Меган Маркл на наряды стали причиной очередного скандала
Мировые специалисты подсчитали примерную стоимость всех нарядов Меган Маркл. Оказывается, траты супруги принца Гарри на одежду превышает суммы, которые тратят все первые леди из остальных стран, став причиной очередного скандала.
Герцогиню Сассекскую обвиняют в мотовстве с самого первого дня ее свадьбы. СМИ решили сравнить экс-актрису с матерью ее супруга принцессой Дианой, стиль которой служил примером для поклонников королевской семьи. Независимые журналисты подсчитали цену гардероба первых леди со всех государств мира. Лидирующую позицию в составленном списке заняла сумма, которую на наряды тратит Меган Маркл, она равняется четырем сотням тысяч фунтов стерлингов. На втором месте кронпринцесса Дании Мари с потраченной суммой в 88 тысяч. Тройку лидеров закрывает известная в Англии графиня Уэссекская Софи - 73 тыс.
Составленный рейтинг вызвал скандал в обществе. Растраты Меган Маркл сильно выделяются на фоне сумм, потраченных на наряда Кейт Мидллтон, стоимость ее гардероба равняется 68 тысячам фунтов стерлингов.
Герцогиню Сассекскую обвиняют в мотовстве с самого первого дня ее свадьбы. СМИ решили сравнить экс-актрису с матерью ее супруга принцессой Дианой, стиль которой служил примером для поклонников королевской семьи. Независимые журналисты подсчитали цену гардероба первых леди со всех государств мира. Лидирующую позицию в составленном списке заняла сумма, которую на наряды тратит Меган Маркл, она равняется четырем сотням тысяч фунтов стерлингов. На втором месте кронпринцесса Дании Мари с потраченной суммой в 88 тысяч. Тройку лидеров закрывает известная в Англии графиня Уэссекская Софи - 73 тыс.
Составленный рейтинг вызвал скандал в обществе. Растраты Меган Маркл сильно выделяются на фоне сумм, потраченных на наряда Кейт Мидллтон, стоимость ее гардероба равняется 68 тысячам фунтов стерлингов.
Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 20:34