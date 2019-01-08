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Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили несколько швов на лице

В жизни бывшего героя «Дома-2» Ильи Григоренко началась серия неудач. Перед самым Новым годом он в очередной раз расстался со своей возлюбленной Аленой Ашмариной, а в начале 2019 года получил серьезную травму на льду.

Все началось с того, что молодой человек решил снять стресс, отправившись поиграть в хоккей. В ходе игры один из игроков рассек ему подбородок, причем так сильно, что самостоятельно остановить кровотечение не удалось.

Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили несколько швов на лице

Илья сразу же отправился в больницу, где ему сначала наложили повязку, дабы остановить кровь, а после наложили несколько швов, так как полученная рана оказалась слишком глубокой.

Стоит отметить, что инцидент произошел сразу после дня рождения Григоренко – 6 января ему исполнилось 24 года.

Отмечая это событие, экс-участник реалити-шоу признался подписчикам, что после разрыва с Аленой остался абсолютно без денег, поэтому попросил всех неравнодушных скинуться ему на подарок.

Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили несколько швов на лице

Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили несколько швов на лице

Многие раскритиковали парня за попрошайничество, призвав его наконец-то повзрослеть и обеспечивать себя, но нашлись и те, кто решил помочь ему.

В Stories своего Instagram Илья поблагодарил таких поклонников, заявив, что денег немного собралось – всего 7-8 тысяч рублей, но этого ему хватит на несколько дней, чтобы поесть.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:47

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