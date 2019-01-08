Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде
Владимир Путин во вторник, 8 января, официально ввел в эксплуатацию в Калининграде новый терминал по эффективному приему газа. Во время планового посещения ПХГ президент вышел на связь по телемосту.
Подземный склад «голубого топлива» в Калининграде представляет собой первый резервуар природного типа в стране, который сформирован в глубинных накоплениях каменной соли. Считается, что соответствующий альтернативный способ газоснабжения региона увеличит показатели энергетической безопасности, если принимать во внимание особенность его расположения.
В «Газпроме» приняли решение реализовать проект по альтернативному варианту поставок с целью повышения энергетической безопасности. Для этого в акватории Балтийского моря возведен специальный терминал.
Он будет функционировать вместе с уже существующим трубопроводом в районе подземного хранилища газа. Такая схема предоставить возможность направлять сырье напрямую потребителям.
Подземный склад «голубого топлива» в Калининграде представляет собой первый резервуар природного типа в стране, который сформирован в глубинных накоплениях каменной соли. Считается, что соответствующий альтернативный способ газоснабжения региона увеличит показатели энергетической безопасности, если принимать во внимание особенность его расположения.
В «Газпроме» приняли решение реализовать проект по альтернативному варианту поставок с целью повышения энергетической безопасности. Для этого в акватории Балтийского моря возведен специальный терминал.
Он будет функционировать вместе с уже существующим трубопроводом в районе подземного хранилища газа. Такая схема предоставить возможность направлять сырье напрямую потребителям.
Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:07