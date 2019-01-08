АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

Владимир Путин во вторник, 8 января, официально ввел в эксплуатацию в Калининграде новый терминал по эффективному приему газа. Во время планового посещения ПХГ президент вышел на связь по телемосту.
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде

Подземный склад «голубого топлива» в Калининграде представляет собой первый резервуар природного типа в стране, который сформирован в глубинных накоплениях каменной соли. Считается, что соответствующий альтернативный способ газоснабжения региона увеличит показатели энергетической безопасности, если принимать во внимание особенность его расположения.

В «Газпроме» приняли решение реализовать проект по альтернативному варианту поставок с целью повышения энергетической безопасности. Для этого в акватории Балтийского моря возведен специальный терминал.

Он будет функционировать вместе с уже существующим трубопроводом в районе подземного хранилища газа. Такая схема предоставить возможность направлять сырье напрямую потребителям.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 20:07

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Китае самый мощный телескоп зафиксировал
Психолог: 7 правил помогут без стресса вернуться
Ученые назвали ключевую черту людей с высокой
Траты Меган Маркл на наряды стали причиной
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала
Саша Савельева опровергла слухи о хорошем
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в
Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с
Житель Китая собрал велосипед из палочек от
Российские производители авто озвучили планы на
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за
Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру
Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в
Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Просмотреть все новости