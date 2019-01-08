Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа в Калининграде





Подземный склад «голубого топлива» в Калининграде представляет собой первый резервуар природного типа в стране, который сформирован в глубинных накоплениях каменной соли. Считается, что соответствующий альтернативный способ газоснабжения региона увеличит показатели энергетической безопасности, если принимать во внимание особенность его расположения.В «Газпроме» приняли решение реализовать проект по альтернативному варианту поставок с целью повышения энергетической безопасности. Для этого в акватории Балтийского моря возведен специальный терминал.Он будет функционировать вместе с уже существующим трубопроводом в районе подземного хранилища газа. Такая схема предоставить возможность направлять сырье напрямую потребителям.