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Пикап Jeep Gladiator получит специальную спортивную модификацию Hercules Performance

Jeep Gladiator в кузове пикап получит спортивную модификацию Hercules. Версия будет именоваться Hercules Performance.

Пикап Jeep Gladiator получит специальную спортивную модификацию Hercules Performance


Транспортное средство должно появиться в дилерских современных центрах на территории Европы и Соединённых Штатов во второй половине 2019 года. Главная особенность Jeep Gladiator Hercules Performance заключается в более производительном 3,6-литровом силовом агрегате на 285 лошадок. Двигатель будет работать с автоматической семиступенчатой трансмиссией. Не исключается появление авто также в кузове пикап. Однако решение примут после выхода на авторынок Ford Ranger Raptor.

Марк Аллен, являющийся главой дизайнерского отдела Jeep, рассказал, что версию разработали для повседневного использования, вследствие чего в салоне машины появилось много технологических дополнений. Речь идет о большом дисплее на торпеде, предназначенном для управления имеющимся базовым функционалом. Информацию о стоимости Hercules Performance обнародуют перед премьерой.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 02:00

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