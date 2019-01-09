Пикап Jeep Gladiator получит специальную спортивную модификацию Hercules Performance





Транспортное средство должно появиться в дилерских современных центрах на территории Европы и Соединённых Штатов во второй половине 2019 года. Главная особенность Jeep Gladiator Hercules Performance заключается в более производительном 3,6-литровом силовом агрегате на 285 лошадок. Двигатель будет работать с автоматической семиступенчатой трансмиссией. Не исключается появление авто также в кузове пикап. Однако решение примут после выхода на авторынок Ford Ranger Raptor.Марк Аллен, являющийся главой дизайнерского отдела Jeep, рассказал, что версию разработали для повседневного использования, вследствие чего в салоне машины появилось много технологических дополнений. Речь идет о большом дисплее на торпеде, предназначенном для управления имеющимся базовым функционалом. Информацию о стоимости Hercules Performance обнародуют перед премьерой.