Royole анонсировала выход гибкого смартфона FlexPai





Гибкий гаджет Royole FlexPai производители оснастили экраном AMOLED размером на 7,8 дюймов. Данный дисплей возможно сложить пополам. В таком виде устройство достигает размеров стандартного смартфона. Разработчики наградили новинку процессором Snapdragon 855. Объем оперативной системы ОЗУ 6 и 8 Гб. Девайсу доступна карта памяти на 128 или 256 Гб. Смартфон имеет двойную фронтальную камеру на 20+16 мегапикселей.На данный момент еще не известна точная стоимость новинки с гибким экраном. Представители пообещали озвучить цену смартфона и сроки запуска его на потребительский рынок.