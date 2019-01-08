АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Royole анонсировала выход гибкого смартфона FlexPai

Компания из Китая Royole представила потребительской аудитории гибкий смартфон FlexPai. Анонсирование скорого выхода новинки произошло в рамках выставки CES-2019, которая проходит сейчас в Лас-Вегасе.
Royole анонсировала выход гибкого смартфона FlexPai

Гибкий гаджет Royole FlexPai производители оснастили экраном AMOLED размером на 7,8 дюймов. Данный дисплей возможно сложить пополам. В таком виде устройство достигает размеров стандартного смартфона. Разработчики наградили новинку процессором Snapdragon 855. Объем оперативной системы ОЗУ 6 и 8 Гб. Девайсу доступна карта памяти на 128 или 256 Гб. Смартфон имеет двойную фронтальную камеру на 20+16 мегапикселей.

На данный момент еще не известна точная стоимость новинки с гибким экраном. Представители пообещали озвучить цену смартфона и сроки запуска его на потребительский рынок.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Индия в 2020 году запустит станцию по изучению
Harley-Davidson разработал электрический байк
Royole анонсировала выход гибкого смартфона
Ford Focus ST MK2 получил увеличенную мощность
В Китае самый мощный телескоп зафиксировал
Психолог: 7 правил помогут без стресса вернуться
Ученые назвали ключевую черту людей с высокой
Траты Меган Маркл на наряды стали причиной
Экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Котова попробовала
Саша Савельева опровергла слухи о хорошем
Путин ввёл в эксплуатацию терминал по приёму газа
Названы регионы РФ с самым быстрым ростом зарплат
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в
Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с
Житель Китая собрал велосипед из палочек от
Российские производители авто озвучили планы на
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за
Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру
Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в
Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
Просмотреть все новости