Кристина Орбакайте показала в новом видео музыкальные способности дочери Клавы

Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram видео, главным персонажем которого оказалась дочь Клавдия. На кадрах видно, как звездная наследница "мимимишка", как её назвала мама, исполняет танец перед камерой. Девочка немного стесняется, поэтому подпевает очень тихо.Подписчики мгновенно начали писать отзывы после просмотра видеозаписи, отметив, что ребенок унаследует данные именитой бабушки и мамы, и пойдет по их стопам."Грациозная мимиша и такая пластика", "Будущая певица", "Молодец Клава", "Такая хорошенькая! Скоро с мамой на подпевках будет", "Хороший звонкий голосок и слух в наличии", "С такой мамой затанцевать невозможно", "Голос в родню! Может ей петь?", "Солнышко! Ты обязательно возьмешь от мамы пластику, будешь прекрасно танцевать! Ну а петь, ты просто обязана!", "Голосистая", "Артистичная", - писали восхищенные талантами юной Клавы многочисленные фанаты Кристины Орбакайте.