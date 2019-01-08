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Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»

Алиана Устиненко не сомневалась в том, что возвращение на телепроект «Дом-2» принесет ей успех, а также поможет продвинуться в шоу-бизнес. Кроме того, она решила любыми путями найти себе вторую половинку.

Однако все попытки девушки вернуть себе былые высокие рейтинги привели к тому, что она так и осталась в одиночках, так еще и зрители начали называть ее кукушкой, бросившей своего ребенка ради волшебства и сомнительной славы.

Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»

Подлили масла в огонь и отношения с Андреем Шабариным, который сначала использовал ее, обещая золотые горы, а после сбежал с «Дома-2», чтобы ведущие не заставляли его быть вместе с ней.

Последние несколько недель Алиана начала отчетливо понимать, что испорченная репутация не стоит тех денег, которые она получает. Но надежда встретить порядочного молодого человека, который бы смог вытащить ее из «грязи», не покидала ее, поэтому она дала себе месяц, чтобы найти возлюбленного.

Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»

Указанный срок прошел, поэтому Устиненко взяла небольшой отпуск, чтобы отметить новогодние праздники в кругу семьи, после которого решила не возвращаться, повторив поступок Оксаны Ряски.

Сейчас девушка воссоединилась с ребенком и активно начала созывать подписчиков в свою команду по продвижению сетевой компании. В комментариях к публикациям она подтверждает уход с телестройки, а также в шапке ее страницы больше не красуется надпись «Участник реалити-шоу «Дом-2».



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:24

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