Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом
Представители компании из Южной Кореи Samsung заявили о готовности бренда выпустить летом 2019 года смартфон с поддержкой 5G. Информацию об этом распространяют различные издания, ссылаясь на американского сотового оператора Sprint.
Потребительской аудитории стало известно, что производители бытовой техники компания Samsung уже этим летом выпустят на рынок Соединенных Штатов Америки мобильный телефон с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Согласно предварительным данным, новинка будет принадлежать модельному ряду Galaxy S10, который разработчики представят на февральской выставке MWS. Гаджет получит экран на 6,7 дюймов, четыре основных и двойную фронтальную камеры, а также однокристальную систему Snapdragon 855.
На данный момент это вся известная информация о девайся с поддержкой 5G от Samsung. Более подробно узнать об устройстве можно будет после официального представления новой линейки смартфонов в рамках MWS.
Потребительской аудитории стало известно, что производители бытовой техники компания Samsung уже этим летом выпустят на рынок Соединенных Штатов Америки мобильный телефон с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Согласно предварительным данным, новинка будет принадлежать модельному ряду Galaxy S10, который разработчики представят на февральской выставке MWS. Гаджет получит экран на 6,7 дюймов, четыре основных и двойную фронтальную камеры, а также однокристальную систему Snapdragon 855.
На данный момент это вся известная информация о девайся с поддержкой 5G от Samsung. Более подробно узнать об устройстве можно будет после официального представления новой линейки смартфонов в рамках MWS.
Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00