Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом





Потребительской аудитории стало известно, что производители бытовой техники компания Samsung уже этим летом выпустят на рынок Соединенных Штатов Америки мобильный телефон с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Согласно предварительным данным, новинка будет принадлежать модельному ряду Galaxy S10, который разработчики представят на февральской выставке MWS. Гаджет получит экран на 6,7 дюймов, четыре основных и двойную фронтальную камеры, а также однокристальную систему Snapdragon 855.На данный момент это вся известная информация о девайся с поддержкой 5G от Samsung. Более подробно узнать об устройстве можно будет после официального представления новой линейки смартфонов в рамках MWS.