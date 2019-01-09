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Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом

Представители компании из Южной Кореи Samsung заявили о готовности бренда выпустить летом 2019 года смартфон с поддержкой 5G. Информацию об этом распространяют различные издания, ссылаясь на американского сотового оператора Sprint.
Смартфон Samsung с поддержкой 5G появятся летом

Потребительской аудитории стало известно, что производители бытовой техники компания Samsung уже этим летом выпустят на рынок Соединенных Штатов Америки мобильный телефон с поддержкой сотовой связи пятого поколения. Согласно предварительным данным, новинка будет принадлежать модельному ряду Galaxy S10, который разработчики представят на февральской выставке MWS. Гаджет получит экран на 6,7 дюймов, четыре основных и двойную фронтальную камеры, а также однокристальную систему Snapdragon 855.

На данный момент это вся известная информация о девайся с поддержкой 5G от Samsung. Более подробно узнать об устройстве можно будет после официального представления новой линейки смартфонов в рамках MWS.



 
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Технологии
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 01:00

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