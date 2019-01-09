City Transformer продемонстрировала складывающийся электромобиль-трансформер версии E-compact





Двухместный трансформер способен по ширине уменьшаться до одного метра. Это очень удобно в случае парковки в условиях города. Новинку оснащают электрическим силовым агрегатом. Он может держать заряд в течение 150 километров пути. Транспортное средство разгоняется до 90 км/ч. Специалисты компании для раздвигания автомобиля применили шасси, которые имеют специальный механизм складывания. Эта разработка была запатентована.Представители City Transformer отмечают, что производство компактных электрокаров будет налажено к 2020 году. К тому времени соберется примерно 10 000 заказов на машины. Новинка расценивается в $10500.