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City Transformer продемонстрировала складывающийся электромобиль-трансформер версии E-compact

Разработчики израильской автокомпании City Transformer продемонстрировали электромобиль-трансформер версии E-compact. Авто способно складываться после нажатия кнопки.

City Transformer продемонстрировала складывающийся электромобиль-трансформер версии E-compact


Двухместный трансформер способен по ширине уменьшаться до одного метра. Это очень удобно в случае парковки в условиях города. Новинку оснащают электрическим силовым агрегатом. Он может держать заряд в течение 150 километров пути. Транспортное средство разгоняется до 90 км/ч. Специалисты компании для раздвигания автомобиля применили шасси, которые имеют специальный механизм складывания. Эта разработка была запатентована.



Представители City Transformer отмечают, что производство компактных электрокаров будет налажено к 2020 году. К тому времени соберется примерно 10 000 заказов на машины. Новинка расценивается в $10500.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:00

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