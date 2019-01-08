«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva





По словам главы бренда, в скором времени состоится фейслифтинг транспортного средства. Проще говоря, Chevrolet Niva, которая выпускается на предприятиях в Тольятти последние 15 лет, будет отличаться обновленным экстерьером и лучшей шумоизоляцией салона. Согласно обновленному ОТТС, вступившему в силу несколько недель назад, машина получит водительскую подушку безопасности, а также спутниковый модуль очень быстрого реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.Серийное производство автомобиля могут начать уже в этом месяце, вскоре будет известна и стоимость новинки. Вероятнее всего, обновленный внедорожник появится в продаже на 2-3 года – до завершения действия ОТТС. Стоит напомнить, что в нынешний момент модели Chevrolet Niva можно купить в РФ за 628-775 тысяч рублей.