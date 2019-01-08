Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в два раза больше Земли
Ученые в области астрономии обнаружили уникальную экзопланету, которая больше Земли минимум в два раза. Сообщается, что на небесном теле присутствует вода. Такое заявление сделали представители NASA после анализа кадров, присланных телескопом Kepler.
Это открытие успели прокомментировать сотрудники из Чикагского университета, назвав его «захватывающим». По их словам, в обитаемой зоне подобные экзопланеты довольно редко удается обнаружить. Объект расположен в системе K2-288, находится он в 200 световых годах от Земли. В составе экзопланеты присутствуют два тусклых светила, которые удалены друг от друга практически на восемь миллиардов километров. Например, соответствующая дистанция больше, чем расстояние от Сатурна до Солнца.
Впервые исследователи обнаружили небесное тело два года тому назад, все это время производилась его изучение. За счет весомых габаритов экзопланета помещена в разряд, называемый разрывом Фултона.
Это открытие успели прокомментировать сотрудники из Чикагского университета, назвав его «захватывающим». По их словам, в обитаемой зоне подобные экзопланеты довольно редко удается обнаружить. Объект расположен в системе K2-288, находится он в 200 световых годах от Земли. В составе экзопланеты присутствуют два тусклых светила, которые удалены друг от друга практически на восемь миллиардов километров. Например, соответствующая дистанция больше, чем расстояние от Сатурна до Солнца.
Впервые исследователи обнаружили небесное тело два года тому назад, все это время производилась его изучение. За счет весомых габаритов экзопланета помещена в разряд, называемый разрывом Фултона.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:27