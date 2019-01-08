АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в два раза больше Земли

Ученые в области астрономии обнаружили уникальную экзопланету, которая больше Земли минимум в два раза. Сообщается, что на небесном теле присутствует вода. Такое заявление сделали представители NASA после анализа кадров, присланных телескопом Kepler.
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в два раза больше Земли

Это открытие успели прокомментировать сотрудники из Чикагского университета, назвав его «захватывающим». По их словам, в обитаемой зоне подобные экзопланеты довольно редко удается обнаружить. Объект расположен в системе K2-288, находится он в 200 световых годах от Земли. В составе экзопланеты присутствуют два тусклых светила, которые удалены друг от друга практически на восемь миллиардов километров. Например, соответствующая дистанция больше, чем расстояние от Сатурна до Солнца.

Впервые исследователи обнаружили небесное тело два года тому назад, все это время производилась его изучение. За счет весомых габаритов экзопланета помещена в разряд, называемый разрывом Фултона.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:27

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Кристина Орбакайте показала в новом видео
Экс-участнику «Дома-2» Илье Григоренко наложили
Накануне Рождества Либерж Кпадону узнала об
«GM-АвтоВАЗ» выпустит обновленную Chevrolet Niva
Создавшему ГМ-детей китайскому учёному грозит
Астрономы обнаружили новую экзопланету, которая в
Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по
Ксения Собчак опубликовала фото в купальнике с
Житель Китая собрал велосипед из палочек от
Российские производители авто озвучили планы на
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за
Во Вьетнаме туристы запечатлели на камеру
Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в
Алиана Устиненко простилась с телепроектом «Дом-2»
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья
Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в
Егор Бероев отметил рождественские праздники в
Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с
В Сети появились первые фото седана BMW 7-Series
Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена
Крис Кельми после кремации был похоронен на
Сын Игоря Верника показал фанатам архивные
Просмотреть все новости