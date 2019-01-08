Елена Хромина не жалеет о своем участии в телепроекте «Дом-2»





После ухода за ворота блондинка долго отказывалась принимать тот факт, что была причастна к реалити-шоу, и отказывалась говорить с людьми, которые узнавали ее на улицах, и подходили познакомиться или сфотографироваться. Однако сейчас, когда с момента ее прихода на телестройку прошло уже больше года, она кардинально поменяла свое мнение.На своей странице в социальной сети Instagram Хромина поблагодарила каждого, кто был хоть как-то причастен к созданию «Дома-2», так как этот проект - отличная возможность для того, чтобы заявить о себе всему миру.По ее словам, если бы она могла вернуться в прошлое, то без размышлений снова бы отправилась на кастинг, поскольку именно благодаря шоу ей удалось стать известной.Девушка отметила, что не понимает тех, кто после ухода раскрывает тайны проекта, как Розалия Райсон, или говорит гадости. По ее мнению, такие участники глупые и не поняли суть своего нахождения в периметре, поэтому обижаются.Блондинка также призналась, что ушла по собственному желанию и плакала от радости, когда поняла, что свободна. Хромина подчеркнула, что если бы продюсеры дали ей месяц на отдых и перезагрузку, то она обязательно бы вернулась и продолжила бы гнуть свою линию, но они перетянули лямку и выжали ее окончательно, поэтому пришлось уйти.Что касается возможного возвращения на телестройку, то Лена сообщила, что сейчас «Дом-2» для нее пройденный этап, она поняла всю его «кухню» и участвовать там ей уже не интересно.