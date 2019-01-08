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Елена Хромина не жалеет о своем участии в телепроекте «Дом-2»

Ни для кого не секрет, что Елена Хромина была очень неординарной участницей телепроекта «Дом-2». Будучи в периметре, она сумела обзавестись не только огромной армией антифанатов, но и поклонников.

После ухода за ворота блондинка долго отказывалась принимать тот факт, что была причастна к реалити-шоу, и отказывалась говорить с людьми, которые узнавали ее на улицах, и подходили познакомиться или сфотографироваться. Однако сейчас, когда с момента ее прихода на телестройку прошло уже больше года, она кардинально поменяла свое мнение.

Елена Хромина не жалеет о своем участии в телепроекте «Дом-2»

На своей странице в социальной сети Instagram Хромина поблагодарила каждого, кто был хоть как-то причастен к созданию «Дома-2», так как этот проект - отличная возможность для того, чтобы заявить о себе всему миру.

По ее словам, если бы она могла вернуться в прошлое, то без размышлений снова бы отправилась на кастинг, поскольку именно благодаря шоу ей удалось стать известной.

Елена Хромина не жалеет о своем участии в телепроекте «Дом-2»

Девушка отметила, что не понимает тех, кто после ухода раскрывает тайны проекта, как Розалия Райсон, или говорит гадости. По ее мнению, такие участники глупые и не поняли суть своего нахождения в периметре, поэтому обижаются.

Блондинка также призналась, что ушла по собственному желанию и плакала от радости, когда поняла, что свободна. Хромина подчеркнула, что если бы продюсеры дали ей месяц на отдых и перезагрузку, то она обязательно бы вернулась и продолжила бы гнуть свою линию, но они перетянули лямку и выжали ее окончательно, поэтому пришлось уйти.

Что касается возможного возвращения на телестройку, то Лена сообщила, что сейчас «Дом-2» для нее пройденный этап, она поняла всю его «кухню» и участвовать там ей уже не интересно.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:02

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