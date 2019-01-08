Звезда "Орла и решки" Анастасия Ивлеева получила главную роль в сериале "Туристическая полиция"

Ведущей и блогеру Анастасии Ивлеевой предложили исполнить роль полицейского в новом комедийном сериале. Знаменитость не стала скрывать: о такой роли она мечтала с детства. В Instagram Ивлеева рассказала фанатам, что главными её страстями были "Улицы разбитых фонарей" и актерское училище.Теледива очень волнуется и в то же время гордится, что ей досталась такая роль в "Туристической полиции". "Мама! Я - актриса - мент", - восхищается блогер. Анастасия Ивлеева добавила, что премьера новинки с её участием состоится 25 февраля. Этого дня она ожидает с большим нетерпением и боится одновременно.Многочисленные фолловеры поздравили любимую артистку и пожелали удачи: "Самая крутая роль досталась. Удачи тебе и не переживай", "Настя, я так за тебя рада! Ждем", "Желаю много-много хороших ролей и процветания в карьере и в личной жизни тоже", "Надеюсь, это будет хорошо. Ждем", "Настя всегда жгет", "Красотка! Удачи", "Я в восторге и предвкушении".