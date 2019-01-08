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Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по поводу покупки платья

Известная актриса и телеведущая Юлия Высоцкая спросила совета у подписчиков по поводу покупки платья. Соответствующий пост появился на странице знаменитости в социальной сети Instagram.
Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по поводу покупки платья

На снимке Юлия Высоцкая запечатлена спиной к зеркалу. Перед фолловерами ведущая предстала в черном облегающем платье фасона миди с замком.

«Чёрное маленькое платье… брать?» - подписала публикацию Высоцкая.

Ведущая всегда серьезно относится к выбору одежды. В мире шоу-бизнеса считается, что она обладает идеальным вкусом, многие берут с нее пример. Мнения подписчиков по поводу черного платья как всегда разделились. Одни посоветовали купить эту вещь, а другие – оставить ее в магазине, поскольку данный фасон совершенно не подходит Высоцкой, а молния и вовсе является дешевым элементом.



 
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ШоуБиз
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 19:07

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