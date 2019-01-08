Юлия Высоцкая посоветовалась с подписчиками по поводу покупки платья

На снимке Юлия Высоцкая запечатлена спиной к зеркалу. Перед фолловерами ведущая предстала в черном облегающем платье фасона миди с замком.«Чёрное маленькое платье… брать?» - подписала публикацию Высоцкая.Ведущая всегда серьезно относится к выбору одежды. В мире шоу-бизнеса считается, что она обладает идеальным вкусом, многие берут с нее пример. Мнения подписчиков по поводу черного платья как всегда разделились. Одни посоветовали купить эту вещь, а другие – оставить ее в магазине, поскольку данный фасон совершенно не подходит Высоцкой, а молния и вовсе является дешевым элементом.