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Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за фото с голой грудью

Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову за фото с голой грудью на Мальдивах. Помимо фирменных кадров с растяжкой, балерина позировала на снимках без купальника.
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за фото с голой грудью

Скрывшись от русской зимы на Мальдивах, Волочкова успела опубликовать множество откровенных фотографий в Instagram. Сделав целый ряд шпагатов и других гимнастических упражнений прима не забыла удовлетворить просьбы некоторых своих подписчиков, и снялась в стиле "ню", частично обрезав снимок. На другом кадре голая балерина прикрывается только руками и ногами, присев на тёплый песок.

Волочкова также намекнула, что в отпуск вместе с ней отправился её "Маугли". Напомним, что Новый год звезда отпраздновала с отцом своей единственной дочери, представив его публике как "того самого" таинственного мужчину.
Хейтеры набросились на Анастасию Волочкову из-за фото с голой грудью

"Смотрите на меня, делайте, как я. Если не можете так поднять ногу, отнесите себя в спортзал. Чесать длинными гнилыми языками намного легче. Но мои ноги в любом случае красивее, длиннее и стройнее", - хвастается Волочкова в подписи к одному из снимков.
Хейтеры блогерши в очередной раз раскритиковали её за вульгарное поведение. По их мнению, балерина унижает себя, постоянно поднимая тему растяжки, собственного богатства и обеспеченности своего мужчины, которого стесняется выставлять в блоге.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:44

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