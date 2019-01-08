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Российские производители авто озвучили планы на будущее

Российские производители авто озвучили планы на следующие несколько лет. Вскоре в продаже появятся несколько актуальных интересных новых версий.

Российские производители авто озвучили планы на будущее


В число таких новинок вошёл также один минивэн. Самые большие ожидания отечественных автомобилистов связаны с очередной разработкой компании «АвтоВАЗ». Речь идёт о загадочном фургоне. Представители бренда подали в Минпромторг заявку на специнвестконтракт. Проект известен под кодовым названием LADA Van. По всей видимости, специалисты переработают «каблучок» Renault Dokker», который успешно продавался в РФ более года. Переднюю часть Van наделят элементами фирменного Х-стиля отечественного «АвтоВАЗа». Пока неизвестны сроки реализации. В текущем году с конвейера планируют выпустить первые авто LADA Granta Cross. Эту модель соберут на основе седана LADA Kalina второй генерации. Авто наделят внушительным дорожным просветом, внедорожными шинами, усиленной защитой днища и переработанной подвеской. В середине текущего года рестайлинг должен затронуть LADA Granta Sport. Спорткар оснастят стильными бамперами, спортивной подвеской, оригинальными колесными дисками и тематической отделкой салона.

Кроме основного подразделения автомобильного завода в Тольятти, новую версию собирается выпустить его GM-подразделение. Это будет фейслифтинг классической Chevrolet Niva. Авто кроме свежего экстерьера наделят ABS, системой коммуникации ЭРА-ГЛОНАСС, подушками безопасности. В текущем году начнут производить «ГАЗель-Next». Авто получит улучшенные силовые агрегаты концерна Volkswagen. Ульяновским автозаводом будет выпущен долгожданный УАЗ «Патриот», оснащаемый автоматической КПП.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:53

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