Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались

«30.12.2018 Нашей семьи не стало», - подытожил он.





Поводом для таких разговоров стало объявление о продаже машины, которую девушка купила пару лет назад в подарок для своего возлюбленного. Также не остался без внимания тот факт, что Алена сразу после родов приступила к работе, возложив все заботы о малышке на Илью.И такой непривычный домашний образ жизни привел к тому, что молодой человек начал очень ревновать и устраивать своей избраннице скандал всякий раз, когда она возвращалась с работы позже обычного.В итоге, постоянные ссоры едва не привели к расставанию, но новоиспеченные родители сумели взять себя в руки и по-взрослому решить конфликты, сохранив семью.Несколько недель пользователи Сети наблюдали затишье в отношениях Ашмариной и Григоренко. Возлюбленные даже публично признались друг другу в любви и попросили прощение за все обиды. Но многие подозревали, что идиллия не может продолжаться вечно, и были абсолютно правы.В социальной сети Instagram на днях Илья опубликовал очень драматически пост, обвинив Алену в предательстве, и пообещав своей маленькой дочери Алисе, что сделает все возможное для того, чтобы они были вместе.