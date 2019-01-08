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Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко, которые недавно стали родителями, имеют серьезные проблемы с деньгами.

Поводом для таких разговоров стало объявление о продаже машины, которую девушка купила пару лет назад в подарок для своего возлюбленного. Также не остался без внимания тот факт, что Алена сразу после родов приступила к работе, возложив все заботы о малышке на Илью.

Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались

И такой непривычный домашний образ жизни привел к тому, что молодой человек начал очень ревновать и устраивать своей избраннице скандал всякий раз, когда она возвращалась с работы позже обычного.

В итоге, постоянные ссоры едва не привели к расставанию, но новоиспеченные родители сумели взять себя в руки и по-взрослому решить конфликты, сохранив семью.

Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались

Несколько недель пользователи Сети наблюдали затишье в отношениях Ашмариной и Григоренко. Возлюбленные даже публично признались друг другу в любви и попросили прощение за все обиды. Но многие подозревали, что идиллия не может продолжаться вечно, и были абсолютно правы.

В социальной сети Instagram на днях Илья опубликовал очень драматически пост, обвинив Алену в предательстве, и пообещав своей маленькой дочери Алисе, что сделает все возможное для того, чтобы они были вместе.

Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья Григоренко снова расстались

«30.12.2018 Нашей семьи не стало», - подытожил он.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:28

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