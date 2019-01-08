Поклонники заподозрили Ляйсан Утяшеву в беременности из-за нового фото в купальнике

Ляйсан Утяшева любит радовать фанатов новыми и яркими публикациями. На днях в Instagram артистки появилось фото, где она красиво демонстрирует свои изгибы на лазурном берегу в купальнике. Сейчас уроженка Башкирии проводит время вместе с супругом Павлом Волей и детьми на одном из тропических курортов.Снимок знаменитости впечатлил многих почитателей её творчества, а некоторые предположили, что Утяшева беременна, и поэтому она так похорошела.Поклонники оставили под публикацией спортсменки множество комплиментов: "Безупречная красота", "Вы с Павлом - значимые", "Шикарная", "Прелесть", "Красотка", "Опять беременна?", "Красиво...но как купаться в таком купальнике", "Красотка и умничка", "Кадр пойман фантастический".