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Виновниками акустических атак на дипломатов могли быть кубинские сверчки

Виновниками акустических атак на дипломатов из Америки могли быть сверчки с острова Куба. От песен насекомых у пострадавших развились головные боли и потеря слуха.
Виновниками акустических атак на дипломатов могли быть кубинские сверчки

Несколько лет подряд американские дипломаты, жившие на Кубе, жаловались, что некие спецслужбы подвергают их атакам акустического оружия. От этого у приезжих болела голова и уши, нарушался слух, возникало головокружение и тошнота. Выяснить, что случилось с американцами, взялись учёные Калифорнии и Университета Линкольна.

Дипломаты записали услышанные звуки, которые затем сопоставили с песнями разных насекомых Кубы. Выяснилось, что сверчки вида Anurogryllus celerinictus стрекочут очень похожим образом. Звуки совпали по длительности, пульсациям, колебаниям, ритму и мощности.

Отличия учёные объяснили тем, что сверчков записывали как вне дома, так и в помещении, где находились люди. Как пишет bioRxiv.org, медики продолжают дискутировать по поводу того, могут ли насекомые своим стрекотанием физически вредить людям. Отметим, что на боли жаловались около 20 разных дипломатов.



 
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Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16

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