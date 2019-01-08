Виновниками акустических атак на дипломатов могли быть кубинские сверчки





Несколько лет подряд американские дипломаты, жившие на Кубе, жаловались, что некие спецслужбы подвергают их атакам акустического оружия. От этого у приезжих болела голова и уши, нарушался слух, возникало головокружение и тошнота. Выяснить, что случилось с американцами, взялись учёные Калифорнии и Университета Линкольна.Дипломаты записали услышанные звуки, которые затем сопоставили с песнями разных насекомых Кубы. Выяснилось, что сверчки вида Anurogryllus celerinictus стрекочут очень похожим образом. Звуки совпали по длительности, пульсациям, колебаниям, ритму и мощности.Отличия учёные объяснили тем, что сверчков записывали как вне дома, так и в помещении, где находились люди. Как пишет bioRxiv.org, медики продолжают дискутировать по поводу того, могут ли насекомые своим стрекотанием физически вредить людям. Отметим, что на боли жаловались около 20 разных дипломатов.