Виновниками акустических атак на дипломатов могли быть кубинские сверчки
Виновниками акустических атак на дипломатов из Америки могли быть сверчки с острова Куба. От песен насекомых у пострадавших развились головные боли и потеря слуха.
Несколько лет подряд американские дипломаты, жившие на Кубе, жаловались, что некие спецслужбы подвергают их атакам акустического оружия. От этого у приезжих болела голова и уши, нарушался слух, возникало головокружение и тошнота. Выяснить, что случилось с американцами, взялись учёные Калифорнии и Университета Линкольна.
Дипломаты записали услышанные звуки, которые затем сопоставили с песнями разных насекомых Кубы. Выяснилось, что сверчки вида Anurogryllus celerinictus стрекочут очень похожим образом. Звуки совпали по длительности, пульсациям, колебаниям, ритму и мощности.
Отличия учёные объяснили тем, что сверчков записывали как вне дома, так и в помещении, где находились люди. Как пишет bioRxiv.org, медики продолжают дискутировать по поводу того, могут ли насекомые своим стрекотанием физически вредить людям. Отметим, что на боли жаловались около 20 разных дипломатов.
Несколько лет подряд американские дипломаты, жившие на Кубе, жаловались, что некие спецслужбы подвергают их атакам акустического оружия. От этого у приезжих болела голова и уши, нарушался слух, возникало головокружение и тошнота. Выяснить, что случилось с американцами, взялись учёные Калифорнии и Университета Линкольна.
Дипломаты записали услышанные звуки, которые затем сопоставили с песнями разных насекомых Кубы. Выяснилось, что сверчки вида Anurogryllus celerinictus стрекочут очень похожим образом. Звуки совпали по длительности, пульсациям, колебаниям, ритму и мощности.
Отличия учёные объяснили тем, что сверчков записывали как вне дома, так и в помещении, где находились люди. Как пишет bioRxiv.org, медики продолжают дискутировать по поводу того, могут ли насекомые своим стрекотанием физически вредить людям. Отметим, что на боли жаловались около 20 разных дипломатов.
Наука
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 18:16