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В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних елок

Новогодние елки могут нести опасность и быть причиной пожара. Об этом россиянам напомнили в Московском управлении МЧС.
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних елок

По утверждению специалистов новогодние деревья не стоит держать в доме слишком долгое время. Чем суше становится елка, тем больше опасности она несет. Представители МЧС сообщили журналистом, что сухие хвойные деревья легковоспламеняющиеся. Популярные сейчас искусственные елки точно также, как и натуральные, пожароопасны. Более того, горящая синтетика выделяет токсичные вещества. Сотрудники ведомства советуют не оставлять праздничные огни без присмотра. Гирлянды могут привести к замыканию, в результате которого появится огонь. Также специалисты подчеркивают, что какие-либо манипуляции детей с елочными огнями могут происходить только в присутствии взрослых. Новогоднюю елку желательно не украшать изделиями из бумаги и ваты, а также свечами. Представители ведомства предостерегли россиян от запуска фейерверков и зажжение бенгальских огоньков в помещении.

Отметим, что британские ученые посоветовали не выбрасывать елки после праздников, а пустить их на переработку. Оказывается, с нее можно выделять такие полезные вещества, как биоуголь и биомасло.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 18:00

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