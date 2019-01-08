АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Крис Кельми после кремации был похоронен на Никольском кладбище Москвы

Крис Кельми после кремации был похоронен на Никольском кладбище Москвы. На закрытой церемонии присутствовали лишь близкие люди из окружения певца.
Крис Кельми после кремации был похоронен на Никольском кладбище Москвы


На церемонии присутствовало более 20-ти человек. Друзья и коллеги знаменитости не смогли прийти на церемонию прощания, так как родстевнники артиста решили, что она будет закрытой. Хоть Крис Кельми имел алкогольную зависимость, однако умер из-за хронической болезни. По словам судмедэкспертов, причиной ухода из жизни звезды стало больное сердце.

Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Крис Кельми оставил свое имущество сыну и экс-жене Людмиле Кельми.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 16:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья
Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в
Егор Бероев отметил рождественские праздники в
Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с
В Сети появились первые фото седана BMW 7-Series
Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена
Крис Кельми после кремации был похоронен на
Сын Игоря Верника показал фанатам архивные
Историки рассказали, как создавался первый
Ученые рассказали о самом полезном тропическом
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о
Жители России запечатлели на камеру привидение
Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram
Дана Борисова рассказала о своих отношениях с
Назван ТОП-4 автомобилей до миллиона рублей, не
Названы 6 опасных для гипертоников продуктов
Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд
Имбирь может быть опасен для организма человека -
Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой
Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего
В Instagram появилась официальная страница актера
Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с
Ученые: Плохо чистящие зубы мужчины рискуют стать
Просмотреть все новости