Крис Кельми после кремации был похоронен на Никольском кладбище Москвы
Крис Кельми после кремации был похоронен на Никольском кладбище Москвы. На закрытой церемонии присутствовали лишь близкие люди из окружения певца.
На церемонии присутствовало более 20-ти человек. Друзья и коллеги знаменитости не смогли прийти на церемонию прощания, так как родстевнники артиста решили, что она будет закрытой. Хоть Крис Кельми имел алкогольную зависимость, однако умер из-за хронической болезни. По словам судмедэкспертов, причиной ухода из жизни звезды стало больное сердце.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Крис Кельми оставил свое имущество сыну и экс-жене Людмиле Кельми.
На церемонии присутствовало более 20-ти человек. Друзья и коллеги знаменитости не смогли прийти на церемонию прощания, так как родстевнники артиста решили, что она будет закрытой. Хоть Крис Кельми имел алкогольную зависимость, однако умер из-за хронической болезни. По словам судмедэкспертов, причиной ухода из жизни звезды стало больное сердце.
Ранее интернет-портал «Dni24» сообщал, что Крис Кельми оставил свое имущество сыну и экс-жене Людмиле Кельми.