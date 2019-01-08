Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради свидания с наследницей





Поп-дива Ани Лорак, несмотря на то, что рассталась с Муратом Налчаджиоглу из-за измены, не препятствует ему видеться с 7-летней дочерью Софией. Недавно певица взяла отпуск после активной творческой деятельности, чтобы провести время с любимой наследницей в Майами.Сегодня бывший избранник представительницы отечественной эстрады прилетел сюда специально для встречи с дочкой. Перед вылетом Мурат написал Ани Лорак: "Увижу свою любовь". Артистка не препятствует этому, так как понимает: София очень скучает по отцу.Сам родитель рад, что звезда разрешает ему видеться с ребенком. Однако часто встречаться с семилетней наследницей он не может, и поэтому каждый день общается с ней через видеосвязь.Мурат Налчаджиоглу в Instagram-блоге показывает, как весело проводит время с Софией, часто оставаясь с ней без присутствия матери. Это говорит о том, что исполнительница доверяет бывшему избраннику и вероятно, у них ещё могут наладиться отношения, уверены поклонники Ани Лорак.