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Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради свидания с наследницей

Экс-супруг популярной певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу прилетел в Майами ради свидания с дочерью. Бывший возлюбленный звезды приготовил сюрприз для наследницы.

Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради свидания с наследницей

Поп-дива Ани Лорак, несмотря на то, что рассталась с Муратом Налчаджиоглу из-за измены, не препятствует ему видеться с 7-летней дочерью Софией. Недавно певица взяла отпуск после активной творческой деятельности, чтобы провести время с любимой наследницей в Майами.

Сегодня бывший избранник представительницы отечественной эстрады прилетел сюда специально для встречи с дочкой. Перед вылетом Мурат написал Ани Лорак: "Увижу свою любовь". Артистка не препятствует этому, так как понимает: София очень скучает по отцу.

Сам родитель рад, что звезда разрешает ему видеться с ребенком. Однако часто встречаться с семилетней наследницей он не может, и поэтому каждый день общается с ней через видеосвязь.
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради свидания с наследницей

Мурат Налчаджиоглу в Instagram-блоге показывает, как весело проводит время с Софией, часто оставаясь с ней без присутствия матери. Это говорит о том, что исполнительница доверяет бывшему избраннику и вероятно, у них ещё могут наладиться отношения, уверены поклонники Ани Лорак.



 
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ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:55

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