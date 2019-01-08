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У трекового суперкара Brabham BT62 появилась дорожная версия

Дорожная версия появилась у трекового суперкара Brabham BT62. Транспортное средство может применяться в рамках трасс общего пользования.

У трекового суперкара Brabham BT62 появилась дорожная версия


В транспортном средстве увеличили дорожный просвет. При этом рулевое управление было перенастроено. Дэвид Брэбэм стоит в настоящее время во главе компании Brabham Automotive. Речь идёт о сыне Джека Брэмэма, являющегося трёхкратным чемпионом Formula 1. Суперкар BT62 был представлен весной прошлого года. Тогда покупатели были недовольны исключительно трековым предназначением авто, так как им постоянно приходилось нанимать автовоз для доставки болида до трека. Руководство фирмы учло запросы клиентов. Они создали новую опцию, которая подняла цену до 150 000 фунтов стерлингов. Спорткар носит название Road Compliance Conversion. Транспортное средство могут в дальнейшем использовать в рамках дорог общего пользования. Салон наделили дверными замками, иммобилайзером, кондиционером. Интерьер стал более роскошным. Автомобиль будет выпущен ограниченным тиражом.

Автомобильный кузов сделали в виде карбонового монокока. В салоне установили два гоночных сиденья, гоночное рулевое колесо и каркас безопасности. Салон авто отделали алькантарой. Машину оснащают приборной цифровой панелью, карбон-керамическими тормозами. Комплект продажи включает гоночные слики.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:49

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