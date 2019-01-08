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Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с деловым костюмом

Эксперты по этикету утверждают, что каждый образ предназначен для определенного времени и места. Отталкиваясь от данного убеждения они запретили носить кроссовки с деловым костюмом.
Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с деловым костюмом

По сообщению сотрудников агентства РИА Новости, специалисты уверены, что сочетать такой вид обуви как кроссовки с традиционным костюмом невозможно, даже если это диктуют модные тенденции. По их мнению, такой образ является грубым нарушением правил этикета. Сейчас большинство знаменитостей выбирают стиль smart casual, который подхватывают ни только fashion-блогеры, но и поклонники среди обычных людей. Татьяна Николаева, эксперт по этикету и деловому протоколу, подчеркивает, что каждый образ должен соответствовать определенному мероприятию. По словам специалиста, женщина имеет право, посещая деловой ужин, надеть обувь без каблуков под платье, однако это не должны быть кроссовки или кеды.

По мнению еще одного эксперта по этикету – Элеоноры Басмановой – деловой костюм и спортивная обувь способны только привлечь к себе внимание. В то время как деловые качества человека останутся совершенно не заметными.



 
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Общество
Добавил: Дроздова Виктория Сегодня, 17:03

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