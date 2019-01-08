АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Семейные ужины и гадания": Российские звёзды рассказали, как отметили Рождество
EUR 79.46 USD 69.47
Курс валют на 30.12.2018

Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в Instagram фото без макияжа

Настасья Самбурская на радость многочисленным поклонникам показала в Instagram-блоге фото, где позирует без макияжа. Звезда сериала "Универ" не побоялась критики недоброжелателей, а преданные фанаты отметили, что даже в таком виде актриса прекрасна.

Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в Instagram фото без макияжа

Популярная актриса Настасья Самбурская после новогодних каникул на тропическом курорте решила продемонстрировать поклонникам результат своего отдыха. Звезда опубликовала новый снимок без косметики.

Почитатели творчества артистки поспешили оценить посвежевший во время отдыха вид кумира: "Хорошенькая", "Даже без мэйка Самбурская выглядит хорошо", "Самая красивая", "Красотка", "Красивая и без макияжа", "Выходим из тени", "Шикарная", "Дерзкая и красивая".
Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в Instagram фото без макияжа

Однако нашлись и критики, считающие, что без "боевого раскраса" Настасье Самбурской лучше не фотографироваться: "Годы берут свое", "Старушка", "Без грима на себя не похожа", "Без мэйкапа...Ужас!", "Не дай бог такое приснится...", "С похмела что ль?".



 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виновниками акустических атак на дипломатов могли
Фанаты в Instagram сравнили новый костюм Ким
Елена Хромина не жалеет о своем участии в
В МЧС напомнили россиянам об опасности новогодних
Экс-супруг Ани Лорак прилетел к ней в Майами ради
У трекового суперкара Brabham BT62 появилась
В Великобритании нашли загадочное кладбище с
Экс-участники «Дома-2» Алена Ашмарина и Илья
Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в
Егор Бероев отметил рождественские праздники в
Эксперты по этикету запретили носить кроссовки с
В Сети появились первые фото седана BMW 7-Series
Дальность полёта ракеты "Калибр" будет увеличена
Крис Кельми после кремации был похоронен на
Сын Игоря Верника показал фанатам архивные
Историки рассказали, как создавался первый
Ученые рассказали о самом полезном тропическом
Звезда «Дома-2» Либерж Кпадону вновь мечтает о
Жители России запечатлели на камеру привидение
Юлия Барановская порадовала фанатов в Instagram
Дана Борисова рассказала о своих отношениях с
Назван ТОП-4 автомобилей до миллиона рублей, не
Названы 6 опасных для гипертоников продуктов
Агентство NASA в 2021 году столкнет ударный зонд
Имбирь может быть опасен для организма человека -
Валерия Хуснутдинова попала в больницу с травмой
Жена Стаса Костюшкина показала фото 15-летнего
В Instagram появилась официальная страница актера
Фигуристка Аделина Сотникова поздравила маму с
Ученые: Плохо чистящие зубы мужчины рискуют стать
Просмотреть все новости