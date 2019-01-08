Звезда "Универа" Настасья Самбурская показала в Instagram фото без макияжа





Популярная актриса Настасья Самбурская после новогодних каникул на тропическом курорте решила продемонстрировать поклонникам результат своего отдыха. Звезда опубликовала новый снимок без косметики.Почитатели творчества артистки поспешили оценить посвежевший во время отдыха вид кумира: "Хорошенькая", "Даже без мэйка Самбурская выглядит хорошо", "Самая красивая", "Красотка", "Красивая и без макияжа", "Выходим из тени", "Шикарная", "Дерзкая и красивая".Однако нашлись и критики, считающие, что без "боевого раскраса" Настасье Самбурской лучше не фотографироваться: "Годы берут свое", "Старушка", "Без грима на себя не похожа", "Без мэйкапа...Ужас!", "Не дай бог такое приснится...", "С похмела что ль?".