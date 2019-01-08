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Егор Бероев отметил рождественские праздники в горах

Егор Бероев, являющийся знаменитым отечественным актером, отметил рождественские праздники за границей. Артист предпочел отдыхать не на теплых островах, а отправился на греческую гору Афон.

Егор Бероев отметил рождественские праздники в горах


Егор Бероев в своем Instagram-аккаунте делится с фанатами фотографиями своих каникул. Актер похвастался поклонникам, что в 2019 году он встретил Рождество в священной горной местности. Артист поздравил всех подписчиков с новогодними праздниками, показав на снимках красивые заснеженные пейзажи.
Фолловеры стали восхищаться природой. Они в комментариях также поздравили с Рождеством своего кумира, пожелав ему творческого вдохновения и отличного отдыха.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:07

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