Егор Бероев отметил рождественские праздники в горах

Егор Бероев в своем Instagram-аккаунте делится с фанатами фотографиями своих каникул. Актер похвастался поклонникам, что в 2019 году он встретил Рождество в священной горной местности. Артист поздравил всех подписчиков с новогодними праздниками, показав на снимках красивые заснеженные пейзажи.Фолловеры стали восхищаться природой. Они в комментариях также поздравили с Рождеством своего кумира, пожелав ему творческого вдохновения и отличного отдыха.